Un ancien entraîneur de basket, condamné l'an dernier à 14 ans de prison pour le viol de joueuses mineures dans le Bas-Rhin et en Dordogne, est jugé lundi en appel à Colmar.

L'ex-entraîneur de basket est accusé notamment de viols de trois adolescentes (photo symbolique). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accusé, âgé de 35 ans, est jugé devant la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin de viols et agressions sexuelles sur trois jeunes joueuses et atteinte sexuelle sur une quatrième, qui avait affirmé pendant l'instruction qu'elle était consentante.

Lors de son procès devant la cour criminelle du Bas-Rhin en juillet 2024, il avait démenti une partie des faits qui lui étaient reprochés et qui se sont déroulés entre 2015 et 2021, majoritairement à son domicile. Il avait cependant reconnu une forme de «responsabilité».

Le trentenaire, qui se dit complexé par un bec-de-lièvre, avait affirmé qu'il tombait «amoureux facilement» et que les adolescentes – qui étaient vierges et âgées de 13 et 14 ans au début des faits – étaient «consentantes».

Trois jeunes filles jouaient dans un club de basket à Duttlenheim (Bas-Rhin), où il les entraînait. Une quatrième était membre d'un club de Bergerac, en Dordogne, où il a également exercé.

«Tétanisées»

L'avocat de trois d'entre elles, Pierre Giuriato, les avait comparées à des papillons pris dans une «toile invisible». «Certaines essayeront de se débattre, d'autres resteront tétanisées» mais toutes «seront consommées par l'araignée».

Placé en détention après le verdict, l'accusé avait été libéré deux mois plus tard et placé sous contrôle judiciaire. L'ancien entraîneur, père d'un jeune enfant, travaille désormais dans la grande distribution. Le verdict est attendu mercredi.