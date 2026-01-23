  1. Clients Privés
Mondiaux de vol à skis Ammann et Trunz à égalité dans la lutte pour le billet olympique

ATS

23.1.2026 - 18:39

La première journée des Championnats du monde de vol à skis n'a pas encore permis de départager Felix Trunz et Simon Ammann, qui se battent pour le dernier billet olympique. Après deux des quatre manches à Obertsdorf, le Slovène Domen Prevc mène la danse.

Ammann et Trunz toujours dos à dos après deux manches.
Ammann et Trunz toujours dos à dos après deux manches.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.01.2026, 18:39

Les deux Suisses ont échoué hors du top 30 lors du premier saut vendredi et ne se sont donc pas qualifiés pour la suite de la compétition. Simon Ammann a joué de malchance puisqu'il a terminé au 31e rang, juste derrière son coéquipier Gregor Deschwanden. Felix Trunz a dû se contenter de la 37e place.

Déjà sélectionnés pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février), Sandro Hauswirth et Deschwanden sont respectivement classés aux 26e et 30e rangs à mi-parcours. Les deux dernières manches auront lieu samedi avant la compétition par équipes de dimanche.

Sans surprise, le favori et leader de la Coupe du monde Domen Prevc s'est déjà détaché en tête, malgré un premier saut un peu court. Le premier poursuivant du Slovène, le Japonais Ren Nikaido est relégué à 14 points. Le Norvégien Marius Lindvik complète le podium provisoire.

