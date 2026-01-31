Simon Ammann n'a pas perdu le moral après sa non-sélection pour les JO de Milan-Cortina. Le St-Gallois de 44 ans est même le seul Suisse à avoir marqué des points samedi à Willingen, où la victoire est revenue au leader de la Coupe du monde Domen Prevc. Celui-ci a réussi un deuxième saut prodigieux, se posant à 155 mètres.

1️⃣5️⃣5️⃣🚀 This is absolutely CRAZY 🤯 DOMEN PREVC 🇸🇮 is out of this World 🔥#fisskijumping #worldcupwillingen pic.twitter.com/J3e9eYpleA — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) January 31, 2026

Keystone-SDA ATS

Quadruple champion olympique, Simon Ammann s'est classé au 26e rang sur le tremplin allemand. Il occupait la 20e place après un premier saut mesuré à 123,5 mètres mais a dû se contenter de 120 m en manche finale. Son meilleur résultat de la saison demeure un 20e rang décroché dans le premier concours Engelberg en décembre.

Leader de l'équipe de Suisse de saut, Gregor Deschwanden a quant à lui manqué son affaire samedi. Le Lucernois a atterri à 113 mètres pour échouer au 31e rang, à 0,8 point de la 30e et dernière place qualificative pour la deuxième manche. Il tentera de se reprendre dimanche.