Saut à ski 155 mètres de folie : Domen Prevc signe un saut irréel !

ATS

31.1.2026 - 18:41

Simon Ammann n'a pas perdu le moral après sa non-sélection pour les JO de Milan-Cortina. Le St-Gallois de 44 ans est même le seul Suisse à avoir marqué des points samedi à Willingen, où la victoire est revenue au leader de la Coupe du monde Domen Prevc. Celui-ci a réussi un deuxième saut prodigieux, se posant à 155 mètres.

Keystone-SDA

31.01.2026, 18:41

Quadruple champion olympique, Simon Ammann s'est classé au 26e rang sur le tremplin allemand. Il occupait la 20e place après un premier saut mesuré à 123,5 mètres mais a dû se contenter de 120 m en manche finale. Son meilleur résultat de la saison demeure un 20e rang décroché dans le premier concours Engelberg en décembre.

JO 2026. La sélection suisse connue ! Yule et Meillard retenus, pas Ammann

JO 2026La sélection suisse connue ! Yule et Meillard retenus, pas Ammann

Leader de l'équipe de Suisse de saut, Gregor Deschwanden a quant à lui manqué son affaire samedi. Le Lucernois a atterri à 113 mètres pour échouer au 31e rang, à 0,8 point de la 30e et dernière place qualificative pour la deuxième manche. Il tentera de se reprendre dimanche.

Pas de grand huit aux JO. Simon Ammann : «Pour moi, cela n'a pas beaucoup d'importance»

Pas de grand huit aux JOSimon Ammann : «Pour moi, cela n'a pas beaucoup d'importance»

