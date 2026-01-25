Le Jurassien Alain Jufer s'est classé deuxième sur Dante MM lors de la finale de l'épreuve de Coupe du monde de saut d'obstacles à Amsterdam. Il a renforcé ses chances de qualification pour la finale de la Coupe du monde en avril au Texas.

Alain Jufer 2e à Amsterdam et se rapproche de la finale de la Coupe du monde. Keystone

Keystone-SDA ATS

Jufer a concédé un peu moins de 2 secondes au vainqueur français Julien Epaillard, lui aussi auteur d'un sans-faute en 39''87, lors du barrage où douze paires s'étaient qualifiées. Avec désormais 43 points au classement de la Coupe du monde, le cavalier de 47 ans conserve de bonnes chances de se qualifier pour la finale aux Etats-Unis.