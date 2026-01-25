  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hippisme Amsterdam sourit à Alain Jufer, la finale texane se rapproche

ATS

25.1.2026 - 20:27

Le Jurassien Alain Jufer s'est classé deuxième sur Dante MM lors de la finale de l'épreuve de Coupe du monde de saut d'obstacles à Amsterdam. Il a renforcé ses chances de qualification pour la finale de la Coupe du monde en avril au Texas.

Alain Jufer 2e à Amsterdam et se rapproche de la finale de la Coupe du monde.
Alain Jufer 2e à Amsterdam et se rapproche de la finale de la Coupe du monde.
Keystone

Keystone-SDA

25.01.2026, 20:27

Jufer a concédé un peu moins de 2 secondes au vainqueur français Julien Epaillard, lui aussi auteur d'un sans-faute en 39''87, lors du barrage où douze paires s'étaient qualifiées. Avec désormais 43 points au classement de la Coupe du monde, le cavalier de 47 ans conserve de bonnes chances de se qualifier pour la finale aux Etats-Unis.

Les plus lus

Colère à Istanbul après la découverte du corps d'une femme
La foudre s'abat sur une manifestation pro-Bolsonaro : 30 blessés
«Faire rendre des comptes à notre gouvernement» : Obama critique l’administration Trump
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
La Suisse réagit avec retenue aux pressions de l'Italie
«Triste et en colère» : Minneapolis se recueille dans le froid polaire