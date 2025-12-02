La Schwytzoise Amy Baserga a réussi une belle performance en prenant la 7e place de l'individuel 15 km à Östersund. Elle a été de loin la meilleure Suissesse devant Aita Gasparin (40e).

Amy Baserga a réussi une belle performance en prenant la 7e place de l'individuel 15 km à Östersund (archive). KEYSTONE

Amy Baserga, qui a touché 18 des 20 cibles, a concédé 47''5 à la gagnante, l'Italienne Dorothea Wierer. Sa deuxième erreur, sur son dernier tir, lui a coûté un bien meilleur résultat puisqu'elle a ainsi écopé d'une deuxième minute de pénalité.

Dorothea Wierer (35 ans), double lauréate du gros globe (2019 et 2020), a décroché sa première victoire en Coupe du monde depuis deux ans et demi et un succès en mass start en mars 2023, déjà à Ostersund. Avec un 18/20 derrière la carabine, Wierer, qui vise une médaille lors des Jeux d'hiver chez elle en Italie (6-22 février), a devancé de trois petits dixièmes la Finlandaise Somja Leinamo (19/20), bien moins solide sur les skis dans les derniers kilomètres.

La Française Camille Bened, lauréate l'hiver dernier de l'IBU Cup (échelon inférieur), a cru un temps à la victoire jusqu'à son erreur sur le dernier tir debout (19/20). Elle est cependant montée pour la première fois de sa carrière sur un podium en Coupe du monde.

Ne se sentant pas en condition suffisante, Lena Häcki-Gross a renoncé à prendre le départ.