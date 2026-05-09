En poste depuis 2024, Andrea Siviero a été réélu samedi à la présidence de Swiss Basketball, a-t-on appris de source proche du dossier. L'ancien président d'Union Neuchâtel a été préféré à son prédécesseur Giancarlo Sergi.

Andrea Siviero a été réélu samedi à la présidence de Swiss Basketball. ats

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Andrea Siviero s'en est toutefois sorti de justesse lors de cette élection, organisée dans le cadre de l'assemblée générale de la fédération samedi à Macolin. Le Tessinois a récolté 31 voix, contre 24 pour son rival et 2 abstentions.

Giancarlo Sergi, qui avait quitté la présidence de Swiss Basketball en 2024 après dix ans en fonction et avant de devenir directeur du Ballet Béjart, a donc manqué son pari. Andrea Siviero reste en poste, pour un mandat de quatre ans.