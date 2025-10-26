  1. Clients Privés
Semi-marathon Andreas Almgren bat le record d'Europe de Julien Wanders

ATS

26.10.2025 - 13:27

Julien Wanders n'est plus le coureur européen le plus rapide de l'histoire sur le semi-marathon. Le Suédois Andreas Almgren a battu dimanche le record continental détenu depuis 2019 par le Genevois, en bouclant le semi-marathon de Valence en 58'41.

Andreas Almgren a bouclé le semi-marathon de Valence en 58'41.
Andreas Almgren a bouclé le semi-marathon de Valence en 58'41.
ats

Keystone-SDA

26.10.2025, 13:27

Almgren est devenu le premier Européen sous les 59 minutes sur la distance (21,0975 km). Il a amélioré de 32 secondes la marque établie par Julien Wanders en février 2019 à Ras El-Khaïmah aux Emirats arabes.

Le fondeur de 30 ans, médaillé de bronze mondial sur 10'000 m à Tokyo en septembre, a terminé 4e du semi de Valence. La course a été remportée en 58'02 par l'Ethiopien Yomif Kejelcha, pour sa part médaillé d'argent mondial sur le 10'000 m.

