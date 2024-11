Angelica Moser et Simon Ehammer ont été désignés athlètes de l'année lors de la Swiss Athletics Night à Berne. La perchiste et le décathlonien et spécialiste de la longueur ont été élus par plus de 5500 fans et un jury spécialisé.

Simon Ehammer ici en 2022 (archives). KEYSTONE

ATS

Pour Angelica Moser (27 ans), c'est une première récompense à ce niveau. Elle a brillé cette année en devenant notamment championne d'Europe à Rome et en signant un premier succès en Diamond League, ainsi qu'un record de Suisse à 4m88.

Ehammen (24 ans) est pour sa part athlète de l'année pour la deuxième fois de sa carrière. En 2024, il a été champion du monde en salle de l'heptathlon à Glasgow, avant de décrocher le bronze en longueur aux Européens de Rome cet été.

jos, ats