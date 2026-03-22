Déception pour Annik Kälin à la longueur lors des Championnats du monde en salle de Torun. Seulement 16e après trois sauts, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout du concours.

Déception pour Annik Kälin à la longueur lors des Championnats du monde en salle de Torun. ats

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La Grisonne, vice‐championne du monde et d’Europe en salle l’an dernier avec des sauts autour de 6m90, n'a pu valider qu'un premier essai à 6m31. Elle a ensuite mordu ses deux tentatives suivantes.

Kälin a subi une opération du pied l’automne dernier et a utilisé la saison en indoor pour voir où elle se situait. Le bilan reste globalement positif malgré le résultat de Torun. La blessure est guérie, le pied supporte la charge et ne devrait pas entraver une saison d’été fructueuse, principalement lors des heptathlons.