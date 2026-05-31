Annik Kälin a fait coup double au meeting des épreuves multiples à Götzis: elle est la première Suissesse à s'imposer dans ce meeting avec un record de Suisse à la clé.

Annik Kälin s’impose à Götzis et bat le record de Suisse. KEYSTONE

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La Grisonne a réussi un total de 6726 points, soit 87 de mieux que son total aux Jeux de Paris en 2024 où elle avait pris la quatrième place. En Autriche, elle a devancé de 21 points la Néerlandaise Emma Oosterwegel.

Annik Kälin a admirablement lancé son dimanche avec un bond à la longueur à 6,96, une performance qui aurait été synonyme de nouveau record de Suisse si le vent n'avait pas été trop favorable (2,2 m/s). Elle a ensuite lancé le javelot à 45,25 m avant de signer un temps de 2'11''72 sur le 800 m. Le samedi, elle avait jeté les bases de ce record de Suisse avec deux chronos de choix sur 100 m haies (12''91) et sur 200 m (23''33).