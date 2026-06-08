La plus longue étape de cette 78e édition du Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex-Dauphiné) est revenue au Danois Anthon Charmig. Il s'est imposé lundi au Puy-en-Velay après une échappée fleuve.

ANTHON CHARMIG S'IMPOSE ! Le Danois remporte la deuxième étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes



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Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le coureur d'Uno-X, qui faisait partie d'une échappée de dix baroudeurs ayant pris jusqu'à six minutes d'avance sur le peloton, s'est envolé peu avant le sommet de la côte de Saint-Vidal, à 12 kilomètres de l'arrivée.

Il s'est imposé en solitaire avec une quarantaine de secondes d'avance sur le Français Henri-François Haquin (Picnic) et le Belge Vlad Van Mechelen (Bahrain) après 234 km de course.

C'est seulement la deuxième victoire chez les pros pour le Danois de 28 ans, après une étape du Tour d'Oman en 2022.

«C'est une sensation incroyable. Je n'ai pas tant d'occasions que ça chaque année. C'était une étape vraiment, vraiment longue, donc il fallait économiser de l'énergie au maximum pour le final. Je savais que la dernière montée était parfaite pour mon explosivité», a réagi Charmig, un coureur méconnu.

Vainqueur de la première étape, le Français Alex Baudin conserve le maillot jaune de leader avant le contre-la-montre par équipes qui sera le premier grand rendez-vous des favoris.

Le peloton a franchi la ligne avec plus de trois minutes de retard après une journée comme prévu tranquille en prévision de mardi.