Le boxeur britannique Anthony Joshua combattra l'Albanais Kristian Prenga le 25 juillet à Riyad, en Arabie saoudite, ont annoncé les promoteurs de l'événement lundi. Il remontera sur le ring sept mois après l'accident de la route qui a mis sa carrière entre parenthèses.

THE COMEBACK 😤



‼️ ANNOUNCED: Anthony Joshua will return to the ring against Kristian Prenga on July 25th in Riyadh, Saudi Arabia as part of Esports World Cup🔥#JoshuaPrenga | July 25th | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/oake7FKWZQ — Ring Magazine (@ringmagazine) April 27, 2026

Keystone-SDA ATS

L'affrontement ressemble à une sorte d'échauffement en vue du choc espéré, mais pas encore confirmé, en novembre face à son compatriote et ex-champion du monde des lourds, Tyson Fury.

Joshua (36 ans) a disputé son dernier combat en décembre 2025, contre le youtubeur Jake Paul, avant de faire une pause dans sa carrière à la suite de l'accident de la route survenu le même mois au Nigeria, dans lequel il a été légèrement blessé et qui a été fatal à deux proches.

«Ce n'est un secret pour personne, j'ai pris du temps pour me reconstruire et me consolider afin d'être prêt à remonter sur le ring, et aujourd'hui est la prochaine étape de ce parcours», a commenté «AJ» dans un communiqué des organisateurs. «J'ai hâte de revenir à la compétition et de reprendre exactement là où je me suis arrêté».

Pour sa reprise, l'ancien champion du monde des poids lourds affronte Kristian Prenga (35 ans), un Albanais pas habitué à ce type de sommet, dont le bilan affiche 20 victoires par KO et une défaite.