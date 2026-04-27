  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Après son terrible accident Joshua renfile les gants pour faire son grand retour sur le ring

ATS

27.4.2026 - 17:03

Le boxeur britannique Anthony Joshua combattra l'Albanais Kristian Prenga le 25 juillet à Riyad, en Arabie saoudite, ont annoncé les promoteurs de l'événement lundi. Il remontera sur le ring sept mois après l'accident de la route qui a mis sa carrière entre parenthèses.

Keystone-SDA

27.04.2026, 17:03

27.04.2026, 19:22

L'affrontement ressemble à une sorte d'échauffement en vue du choc espéré, mais pas encore confirmé, en novembre face à son compatriote et ex-champion du monde des lourds, Tyson Fury.

Joshua (36 ans) a disputé son dernier combat en décembre 2025, contre le youtubeur Jake Paul, avant de faire une pause dans sa carrière à la suite de l'accident de la route survenu le même mois au Nigeria, dans lequel il a été légèrement blessé et qui a été fatal à deux proches.

Boxe. Tyson Fury réussit son retour et provoque Joshua dans la foulée

BoxeTyson Fury réussit son retour et provoque Joshua dans la foulée

«Ce n'est un secret pour personne, j'ai pris du temps pour me reconstruire et me consolider afin d'être prêt à remonter sur le ring, et aujourd'hui est la prochaine étape de ce parcours», a commenté «AJ» dans un communiqué des organisateurs. «J'ai hâte de revenir à la compétition et de reprendre exactement là où je me suis arrêté».

Pour sa reprise, l'ancien champion du monde des poids lourds affronte Kristian Prenga (35 ans), un Albanais pas habitué à ce type de sommet, dont le bilan affiche 20 victoires par KO et une défaite.

Convalescence après le drame. Joshua de retour en Angleterre après l'accident fatal au Nigeria

Convalescence après le drameJoshua de retour en Angleterre après l'accident fatal au Nigeria

Les plus lus

«Epuisé», Mathias Reynard a reçu le soutien d’Alain Berset
L'Iran accuse Washington d'avoir fait échouer les pourparlers
Une trottinette dépassant les 120 km/h séquestrée !
Panique dans une fête foraine : une nacelle s'écrase après la rupture d'un câble
Un Mondial de «l'exclusion et de la peur» à l'horizon ?
2'700 euros de dégâts : il saute sur la Porsche d'un client pour fuir ses chiens !