Je n'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie et aussi longtemps", a affirmé Antoine Dupont, étincelant lors de la victoire toulousaine contre La Rochelle dimanche, un mois après son retour, concédant avec le sourire avoir «connu des matches pires que celui-là».

Antoine Dupont a été étincelant lors de la victoire de Toulouse contre La Rochelle dimanche. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je me suis mis dans les meilleures conditions pour revenir, je n'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie et aussi longtemps, ce n'était pas pour revenir en demi-teinte», a souligné le demi de mêlée vedette des Rouge et Noir et du XV de France.

Auteur d'un doublé et de deux passes décisives, Dupont a livré sa meilleure prestation depuis son retour d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, voilà un mois. «J'ai connu des matches pires que celui-là, je tente beaucoup et ce soir, ça a plutôt marché que pas marché», a-t-il expliqué dans un sourire.

«Je me sens comme avant, je n'ai pas de gêne, mon rugby je l'ai retrouvé assez vite, j'ai eu quelques appréhensions au début, c'est normal après une blessure comme ça», a déclaré Dupont, avant de poursuivre: «J'ai retrouvé mes facultés assez rapidement, je n'ai plus d'excuses pour la suite.»

«Hyper heureux»

Avec de nombreuses fulgurances, une activité débordante et un jeu au pied impérial, Dupont a épaté ses adversaires, le manager rochelais Ronan O'Gara le qualifiant de «génie», mais aussi ses partenaires, comme son ami pilier Cyril Baille: «Toto, quand il est comme ça on ne peut rien dire, c'est le moteur de l'équipe, quand on joue avec un mec comme ça c'est extraordinaire».

«Le +Martien+ a fait du +Martien+», a plaisanté Baille, en référence au surnom qu'il lui a attribué. «Il a mené le jeu de manière remarquable, il a pris des initiatives comme il est capable de le faire, on a le sentiment d'avoir retrouvé un Toto quasiment à 100%», a salué l'entraîneur des trois-quarts Clément Poitrenaud.

Dupont s'est lui dit «hyper heureux» après «un match plein dans tous les secteurs», qui octroie le titre honorifique de champion d'automne à mi-saison.

«Personne dans l'équipe n'a envie d'être champion d'automne», a-t-il nuancé, indiquant toutefois que cette première place à mi-parcours «montre l'ambition qu'on a sur cette saison, on a l'expérience de savoir que les places dans les phases finales se gagnent en hiver.»