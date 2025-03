Antoine Dupont (28 ans) est passé sur le billard. Le demi de mêlée star du XV de France et du Stade Toulousain a été opéré à Toulouse après sa rupture des ligaments croisés. Il devrait être absent des terrains environ huit mois.

Antoine Dupont sera probablement absent pour une durée de huit mois. EPA

Keystone-SDA ATS

L'opération, réalisée au Médipôle de Toulouse, s'est bien passée, selon le staff toulousain, et le capitaine des Bleus devait sortir de cet établissement dès mardi. La star (59 sélections) avait déjà été opérée dans cette clinique toulousaine pour la même blessure en 2018.

Le no 9 des Rouge et Noir s'est blessé lors d'un déblayage virulent après 29 minutes de jeu lors de la victoire française en Irlande dans le Tournoi des six nations début mars. Après sa sortie en boitant très bas de la pelouse de l'Aviva Stadium, le diagnostic n'avait pas tardé: rupture des ligaments croisés du genou droit, comme sept ans plus tôt, déjà face à l'Irlande dans le Tournoi.