  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux d’athlétisme Beatrice Chebet récidive, titre et record pour Emmanuel Wanyonyi

ATS

20.9.2025 - 15:32

Déjà titrée sur 10'000 m à Tokyo, la Kényane Beatrice Chebet a été sacrée samedi soir championne du monde du 5000 m. Elle a coupé la ligne en 14'54''36 pour le premier doublé 5000-10'000 depuis 2011.

Beatrice Chebet la plus forte sur longue distance.
Beatrice Chebet la plus forte sur longue distance.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.09.2025, 15:32

20.09.2025, 15:39

Championne olympique et recordwoman du 5000 m (en 13'58''06), Chebet a devancé sa compatriote Faith Kipyegon, championne du monde en titre (14'05''07), et l'Italienne Nadia Battocletti, vice-championne du monde et vice-championne olympique du 10'000 m (14'55''42).

Mondiaux d’athlétisme. Des larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais

Mondiaux d’athlétismeDes larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais

Un an après son titre olympique à Paris, le Kényan Emmanuel Wanyonyi a été sacré champion du monde du 800 m en 1'41''86, record des Mondiaux. Le Kényan de 21 ans a devancé les autres cadors d'une discipline en pleine ébullition, l'Algérien Djamel Sedjati (1'41''90) et le champion du monde en titre, le Canadien Marco Arop (1'41''95).

Hall la plus forte

L'Américaine Anna Hall a été sacrée championne du monde de l'heptathlon avec 6888 pts à l'issue de la finale sur 800 m, septième et dernière course des épreuves combinées. Très régulière sur les deux jours, la vice-championne du monde Anna Hall, 24 ans, n'est au contraire sortie qu'une fois du top 3, sur le saut en longueur (9e à 6,12 m), et s'offre son premier titre dans un grand championnat (5e des JO 2024).

Mondiaux d’athlétisme. «J'ai honte d'être Belge» - Coup de tonnerre en heptathlon !

Mondiaux d’athlétisme«J'ai honte d'être Belge» - Coup de tonnerre en heptathlon !

L'Irlandaise Kate O'Connor décroche la médaille d'argent (6714) grâce à un incroyable concours de javelot. Quatrième avant la sixième épreuve, O'Connor a effectué un lancer à 53,06 m, battant son record personnel.

Au pied du podium avant la finale du 800 m et condamnée à l'exploit, la double championne du monde Katarina Johnson-Thompson s'est arrachée pour finir avec le même total que l'Américaine Taliyah Brooks, ce qui signifie que les deux femmes ont partagé le bronze avec 6581 points.

La Néerlandaise Jessica Shilder, médaillée de bronze en 2022, a été sacrée championne du monde du lancer du poids grâce à son dernier essai. Avec un meilleur jet à 20,29 m, réussi à sa 6e tentative, la Néerlandaise a devancé l'Américaine Chase Jackson, double tenante du titre (2022, 2023), qui a échoué à 8 cm (20,21 m). Longtemps en tête grâce à un lancer à 20,06 m réussi d'entrée, la Néo-Zélandaise Maddison-Lee Wesche, 26 ans et médaillée d'argent olympique à Paris, a pris la troisième place.

Angulo titrée

L'Equatorienne Juleisy Angulo a profité de l'élimination en qualifications de la championne olympique et du monde en titre, la Japonaise Haruka Kitaguchi, pour remporter le titre mondial du javelot. Angulo, 24 ans, a explosé son record personnel (63,25 m) qui datait... des qualifications de la veille, en réussissant un lancer à 65,12 m.

Elle a devancé la Lettone Anete Sietina, qui monte sur le premier podium de sa carrière avec un 6e et dernier jet à 64,64 m, et l'Australienne Mackenzie Little, qui, comme en 2023, repart des Mondiaux avec la médaille de bronze (63,58 m).

Mondiaux d’athlétisme. Nouvelle déconvenue à Tokyo pour Simon Ehammer !

Mondiaux d’athlétismeNouvelle déconvenue à Tokyo pour Simon Ehammer !

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

Les plus lus

Suivez les courses du SailGP à Genève en libre accès
Genève est prête pour le grand spectacle des bateaux volants
Des larmes helvétiques et des surprises à la pelle en relais
Plusieurs grands aéroports européens perturbés par une cyberattaque
La TVA devrait être relevée pour la sixième fois