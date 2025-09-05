Blessé au tendon d'Achille au printemps, le champion olympique du 5000 m Jakob Ingebrigtsen fera son retour lors des championnats du monde à Tokyo (13-21 septembre). Il a indiqué vendredi qu'il voulait croire à l'or malgré une saison «misérable».

Jakob Ingebrigtsen fera son retour lors des championnats du monde à Tokyo. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Je suis un compétiteur et je ne veux pas seulement participer. Je veux être en mesure de me battre pour gagner. Si je suis au départ, c'est parce que je suis candidat à l'or», a assuré le Norvégien de 24 ans lors d'une conférence de presse.

Sélectionné sur le 1500 m et le 5000 m au Japon, Ingebrigtsen rêve d'y décrocher le titre mondial qu'il lui manque sur 1500 m. Mais il sait qu'il prendra le départ sans avoir connu une préparation optimale.

«Cette saison a été assez misérable de mon côté, a-t-il admis. Cela avait plutôt bien commencé en salle (réd: double champion du monde sur 1500 m et 3000 m en mars) et j'avais fait de beaux entraînements mais ensuite je me suis blessé au tendon d'Achille, c'est vraiment le pire scénario possible.»

Le demi-fondeur norvégien, également champion olympique du 1500 m en 2021, avait déjà renoncé en 2024 à la saison hivernale en raison d'une blessure au tendon d'Achille, qu'il avait pris le temps de soigner avant les Jeux olympiques de Paris où il a décroché l'or au 5000 m (4e sur 1500 m).

«Une vraie course contre la montre»

Mais pour s'aligner à Tokyo, «ça a été une vraie course contre la montre, a-t-il admis. Si je suis au départ, c'est parce que je veux essayer de gagner et je veux croire que je peux gagner.» «Je progresse de jour en jour, les dernières semaines d'entraînement ont été vraiment bonnes, donc il y a de l'espoir», a-t-il ajouté.

Ingebrigsten a décroché deux titres olympiques (2021, 2024) et deux titres mondiaux (2022, 2023) sur 5000 m mais ne s'est jamais imposé lors de Mondiaux en plein air sur 1500 m, pourtant sa discipline de prédilection.