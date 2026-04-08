Les Suissesses Nina Brunner et Tanja Hüberli font leur retour sur la scène internationale jeudi. Après un congé maternité et une blessure au pied, le duo revient avec des ambitions élevées.

Tanja Hüberli et Nina Brunner avec leur médaille olympique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors d'un appel inattendu, Nina Brunner a demandé à Tanja Hüberli si un retour en duo serait envisageable. La Schwytzoise s'est donné une semaine de réflexion, avant de donner son accord à sa partenaire de longue date pour faire renaître le duo de rêve de Suisse centrale.

Les souvenirs de leurs succès communs sont trop beaux pour ne pas vouloir les revivre. Personne n'a oublié leurs performances devant la Tour Eiffel scintillante, couronnées par la médaille de bronze olympique en août 2024. Par la suite, Brunner est devenue maman pour la première fois et a annoncé sa retraite, temporairement du moins.

L'ambition est de retour

«Je n’ai jamais eu le sentiment de ne pas vouloir revenir», constate aujourd’hui la Zougoise de 30 ans. «Après la naissance de ma fille, j’ai toutefois d’abord profité de la vie de famille.» Au début, le sport ne lui manquait pas du tout. «Au bout de quelques mois, cela a changé: l’ambition de revenir sur le circuit s’est réveillée en moi.» Elle s'est alors mise en tête de convaincre sa partenaire de longue date, avec laquelle elle a joué pendant huit ans et remporté, outre la médaille de bronze olympique, deux titres de championne d’Europe, de revenir avec elle sur le sable.

Celle-ci a surtout été surprise par la précocité de la demande et plongée dans un petit dilemme moral. «Je n’ai jamais eu le sentiment de ne plus vouloir jouer avec Nina», explique Hüberli. Il n’a toutefois pas été facile de quitter sa partenaire, Leona Kernen, avec qui elle a joué dans l'intervalle. Mais elle sait aussi: «Nina n’est pas connue pour prendre des décisions hâtives, elle réfléchit toujours très soigneusement avant de se décider.»

Hüberli à 90 % de ses capacités

Il ne faut pas s’attendre à des miracles de la part des deux joueuses dès le début. Après son congé maternité, Brunner doit d’abord retrouver sa forme optimale, et Hüberli, de trois ans son aînée, revient d’une blessure au pied qui s’est avérée plus gênante qu'escompté. «La rééducation a duré plus longtemps que prévu», admet la joueuse de Schwyz. «J’ai effectué de nombreux entraînements en position assise, ce qui n’est pas très agréable à la longue. Il m’a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir à nouveau mettre du poids sur mon pied lors des entraînements dans le sable.» Elle estime désormais son niveau de forme physique à 90 %.

Nina Brunner a pris davantage de plaisir à se remettre en forme. «J’ai pris du plaisir à m’entraîner en salle de musculation et à habituer mon corps, petit à petit, à des efforts plus intenses», raconte-t-elle. «Les entraînements sur le sable m’ont également semblé très agréables assez vite.»

Le premier test aura lieu cette semaine lors du tournoi Elite16 à Saquarema, où deux autres duos suisses seront présents: les sœurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré, ainsi que Leona Kernen, l’ancienne partenaire de Hüberli, et Joana Mäder. Les premiers matchs de poule sont prévus jeudi soir. «Nous sommes au Brésil depuis quelques jours, nous avons surmonté le décalage horaire et nous nous sommes habituées aux températures élevées», a déclaré Hüberli en début de semaine. «Nous sommes maintenant impatientes que cela commence.»

Une «source de joie» prénommée Mila

La nouvelle recrue de l’équipe, la petite fille de Brunner, est également une grande source de joie. «J’aime les enfants et je suis ravie que Mila soit présente lors des tournois», déclare Hüberli, enseignante primaire de formation. «Cette nouvelle situation apporte aussi un vent de fraîcheur.» Pendant les tournois, l’accent doit toutefois être entièrement mis sur le sport. Un environnement favorable y veille, avec un mari, Damien Brunner, joueur de hockey sur glace professionnel de longue date, qui connaît parfaitement les exigences du sport de haut niveau.

Par ailleurs, les objectifs de Brunner/Hüberli sont ambitieux. À long terme, ce sont les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles qui sont visés. «Mais il y a encore beaucoup d’autres grands objectifs sur le chemin», souligne Brunner. «Ce serait bien de redevenir championnes d’Europe. Et lors de notre tournoi préféré à Gstaad, nous n’avons pas encore réussi à remporter la victoire.»