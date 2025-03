🏁⛰ Première arrivée au sommet et première belle bataille entre favoris avec un final haletant! 🥵💪

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 4



🏁⛰ The first summit finish brought an intense battle between the favorites in a thrilling finale! 🥵💪

⏪ Relive the final… pic.twitter.com/ZYijwBd5do