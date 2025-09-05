  1. Clients Privés
Tour d’Espagne Après la Romandie et la Suisse, Joao Almeida s’offre l’étape reine

ATS

5.9.2025 - 17:45

Victorieux cette année des Tours de Romandie et de Suisse, Joao Almeida (UAE) a enlevé l'étape reine de la Vuelta. Le Portugais s'est imposé au sommet de l'Angliru.

Keystone-SDA

05.09.2025, 17:45

05.09.2025, 18:01

Joao Alemeida a battu au sprint le maillot rouge Jonas Vingegaard. Le leader de la course a été le seul en mesure de l'accompagner sur les terribles pentes de l'Angliru (12,4 km à 9,8 %). Il a offert un sixième succès d'étape à son équipe UAE.

Impressionnant de puissance, régulier dans son effort mais incapable de placer une attaque tranchante, Joao Almeida n’a toutefois pas pu désarçonner Jonas Vingegaard, Parfait dans son rôle de sparadrap, le Danois a lâché quelques secondes de bonifications sans toutefois que sa place de leader ne soit remise en question.

Son avance sur Almeida se chiffre désormais à 46’’. Troisième de l'étape à 28'' du duo, Jai Hindley a réalisé une belle opération pour occuper désormais la quatrième place du classement général derrière Tom Pidcock.

«Nous avons peur». L’équipe Israel PT inquiète face aux manifestations propalestiniennes

«Nous avons peur»L’équipe Israel PT inquiète face aux manifestations propalestiniennes

Cette étape a encore été perturbée par des manifestations propalestiniennes. L'échappée du jour a ainsi été bloquée quelques instants par des manifestants au pied de l'ascension finale. La présence au sein du peloton de la formation Israel PT n'en finit pas de susciter des remous. «Nous avons peur. On subit des insultes, toutes sortes d'attaques verbales, c'est dur», confie ainsi l'un des deux directeurs sportifs d'Israel PT l'Espagnol Oscar Guerrero à la radio Onda Cero.

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta fête ses 80 ans !

La Vuelta 2025 est lancée ! 21 étapes, plus de 3 150 km, des cols mythiques et un suspense total avec un Vingegaard en feu. On fait le point sur la course, les favoris et la présence suisse !

28.08.2025

