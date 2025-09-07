  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Eurobasket Après la Serbie, la France prend la porte dès les huitièmes

ATS

7.9.2025 - 16:59

Au lendemain de la défaite surprise de la Serbie en 8es de finale de l'Euro face à la Finlande (92-86), la France a elle aussi pris la porte dimanche. Les Bleus ont été surpris par la Géorgie (80-70).

Tornike Shengelia (à gauche) et la Géorgie ont sorti les Français.
Tornike Shengelia (à gauche) et la Géorgie ont sorti les Français.
EPA

Keystone-SDA

07.09.2025, 16:59

Portés par leur capitaine et héros Tornike Shengelia (24 points, 8 rebonds), les Géorgiens se hissent pour la première fois en quarts de finale de la compétition. Ils retrouveront donc la Finlande, tombeuse la veille de la Serbie de Nikola Jokic.

Depuis le début de la phase finale, l'Arena de Riga s'est transformée en théâtre de duels indécis voire de tragédie, si l'on prend seulement pour exemple, la sortie prématurée des favoris serbes samedi soir.

Les Bleus abordaient l'Euro privés de nombreux cadres (Wembanyama, Fournier, Gobert, Lessort, Strazel) et ont encore été handicapés par le forfait pendant la compétition d'un de leurs seuls intérieurs en la personne d'Alexandre Sarr. Mais l'idée d'une médaille ou au moins d'un séjour un peu plus long en Lettonie n'avait rien de saugrenu.

Il n'en sera rien. Incapables de trouver la solution devant une équipe qui en plus de cela s'est régalée à trois points (10/18 contre 6/36 pour les Bleus), les vice-champions olympiques rentreront en France après seulement quelques jours, pour la première grande compétition du nouveau sélectionneur Frédéric Fauthoux.

Jokic impuissant

L'élimination de la bande à Nikola Jokic samedi avait fait retentir un premier coup de tonnerre sur cette édition de l'Euro, que les Serbes avaient abordé en favori numéro 1 pour une grande partie des observateurs.

Un statut évidemment favorisé par la présence de Jokic, considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde et encore auteur d'une performance individuelle plus qu'honorable samedi soir à Riga (33 points, 8 rebonds, 3 passes).

Certes, mais en face, l'équipe emmenée par l'intérieur des Utah Jazz Lauri Markkanen, l'un des héros du soir (29 points, 8 rebonds, trois passes), a tenu bon après un match superbe, jusqu'à être libérée en fin de rencontre.

Les plus lus

Accident d'un car menant à l'aéroport de Barcelone
Dimanche, la Lune disparaîtra dans l’ombre de la Terre
Employés étrangers menottés et enchaînés : que se passe-t-il dans les usines américaines ?
Washington «prêt à faire monter la pression» sur la Russie
L'explosion du nombre de fast-foods en Suisse inquiète
Un surfeur de 57 ans attaqué par un requin à Sydney