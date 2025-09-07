Au lendemain de la défaite surprise de la Serbie en 8es de finale de l'Euro face à la Finlande (92-86), la France a elle aussi pris la porte dimanche. Les Bleus ont été surpris par la Géorgie (80-70).

Tornike Shengelia (à gauche) et la Géorgie ont sorti les Français. EPA

Keystone-SDA ATS

Portés par leur capitaine et héros Tornike Shengelia (24 points, 8 rebonds), les Géorgiens se hissent pour la première fois en quarts de finale de la compétition. Ils retrouveront donc la Finlande, tombeuse la veille de la Serbie de Nikola Jokic.

Depuis le début de la phase finale, l'Arena de Riga s'est transformée en théâtre de duels indécis voire de tragédie, si l'on prend seulement pour exemple, la sortie prématurée des favoris serbes samedi soir.

Les Bleus abordaient l'Euro privés de nombreux cadres (Wembanyama, Fournier, Gobert, Lessort, Strazel) et ont encore été handicapés par le forfait pendant la compétition d'un de leurs seuls intérieurs en la personne d'Alexandre Sarr. Mais l'idée d'une médaille ou au moins d'un séjour un peu plus long en Lettonie n'avait rien de saugrenu.

Il n'en sera rien. Incapables de trouver la solution devant une équipe qui en plus de cela s'est régalée à trois points (10/18 contre 6/36 pour les Bleus), les vice-champions olympiques rentreront en France après seulement quelques jours, pour la première grande compétition du nouveau sélectionneur Frédéric Fauthoux.

Jokic impuissant

L'élimination de la bande à Nikola Jokic samedi avait fait retentir un premier coup de tonnerre sur cette édition de l'Euro, que les Serbes avaient abordé en favori numéro 1 pour une grande partie des observateurs.

Un statut évidemment favorisé par la présence de Jokic, considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde et encore auteur d'une performance individuelle plus qu'honorable samedi soir à Riga (33 points, 8 rebonds, 3 passes).

Certes, mais en face, l'équipe emmenée par l'intérieur des Utah Jazz Lauri Markkanen, l'un des héros du soir (29 points, 8 rebonds, trois passes), a tenu bon après un match superbe, jusqu'à être libérée en fin de rencontre.