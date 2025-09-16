Jason Joseph s’était fixé de grands objectifs pour les Mondiaux d’athlétisme, mais va finalement rentrer bredouille. En finale du 110 m haies mardi, ses nerfs ont lâché, le Bâlois interrompant sa course avant la première haie. À l’heure des interviews, il peinait à trouver une explication.

Catastrophe ! Jason Joseph ne franchit pas une haie en finale des Mondiaux Aux Mondiaux de Tokyo, le Bâlois s'est arrêté avant de franchir la première haie. La course a été remportée par l'Américain Cordell Tinch en 12''99. 16.09.2025

Keystone-SDA, Jan Arnet Jan Arnet

Jason Joseph est tout sauf un grand parleur, mais ce n’est pas non plus quelqu’un qui fait de la langue de bois. Le Bâlois n’a ainsi jamais caché son objectif de décrocher une médaille à Tokyo. Et au vu de ses performances cette saison, cela paraissait possible. Il a égalé deux fois son record suisse de 13’’07 et a remporté à Rome pour la première fois une épreuve en Ligue de diamant. En demi-finale, il avait couru en 13’’18.

Oui, mais voilà, en finale mardi, l’impensable s’est produit. Malgré un bon départ, l’athlète de 26 ans a subitement interrompu sa course, tandis que ses concurrents franchissaient la première haie. Pour lui, la course est alors terminée.

«Tu t’entraînes toute l’année. La saison a été bonne, tu es en forme, la demi-finale était bonne. Et puis il y a ça… c’est dur », a déclaré un Joseph forcément déçu, quelques minutes après la course, au micro de la «SRF». Ce qui s’est passé exactement, le Suisse peine à l’expliquer. «Je ne sais même pas pourquoi je n’ai pas franchi la première haie, ni quel a été le problème.»

«Un jour, je serai tout en haut»

Il a estimé avoir été surpris lui-même de son si bon départ. «C’était peut-être ça, le problème. Je ne sais pas ce que ça fait de bien sortir des blocs. Et je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?’ C’est fini maintenant, je ne peux plus rien y faire.»

Son trou de mémoire a ainsi mis fin à une course qui avait pourtant tout pour se dérouler de la meilleure des manières. «Je pense qu’il me manque de l’expérience au départ. On apprend toujours, un jour ça passera. Nous serons alors tout en haut, mais ça ne sera pas pour cette année...»

Avec son record personnel (13’’07), Jason Joseph aurait pu décrocher une médaille à Tokyo. Derrière l'Américain Cordell Tinch (12’’99), qui a tenu son rôle de favori, les Jamaïcains Orlando Benett et Tyler Mason ont en effet complété le podium avec un chrono respectif de 13’’08 et 13’’12.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).