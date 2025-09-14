  1. Clients Privés
Eurobasket Après son titre mondial, l’Europe : l’Allemagne continue sa moisson

ATS

14.9.2025 - 22:33

Deux ans après leur sacre mondial, les Allemands sont cette fois montés sur le toit de l'Europe dimanche. Ils ont remporté l'Euro au terme d'une finale de haut niveau contre la Turquie à Riga (88-83).

Les Allemands remportent l’Euro deux ans après leur titre mondial.
Les Allemands remportent l’Euro deux ans après leur titre mondial.
AP

Keystone-SDA

14.09.2025, 22:33

14.09.2025, 22:35

Sous les yeux du président allemand Frank-Walter Steinmeier, la Mannschaft a glané au bout du suspense son deuxième titre européen, après celui de 1993 à domicile.

Accroupi au centre du parquet de la Riga Arena, entouré de ses coéquipiers, le capitaine et champion du monde de 2023 Dennis Schröder a laissé échapper son émotion, lui qui quelques secondes avant avait définitivement dessiné le succès des siens.

Pourtant peu en vue en première période, le meneur de 31 ans (16 points, 12 passes) s'est mué en héros du soir au meilleur des moments en inscrivant les six derniers points de son équipe à un peu plus d'une minute du terme.

La Turquie, en perdant magnifique, a manqué de très peu de décrocher la première grande victoire de son histoire à l'échelle internationale.

La Mannschaft imperturbable

A Riga, le duel s'annonçait alléchant entre les deux seules nations invaincues de toute la compétition, capables de défendre avec brio leur statut de favori comme de faire tomber des grosses écuries à l'instar la Serbie ou la Grèce.

Et il aura tenu toutes ses promesses, tant les deux adversaires se sont rendu coup pour coup, sans jamais laisser l'autre se détacher.

La Turquie avait cependant démarré en trombe (13-2), sur la lancée de sa demi-finale de haut niveau contre les Grecs de Giannis Antetokounmpo – qui ont récolté le bronze – deux jours plus tôt. Mais pas de quoi dérouter la Mannschaft.

Intraitable tout au long de la compétition, celle-ci a pu compter sur le chemin de son sacre sur un Isaac Bonga inarrêtable (20 points, 5 rebonds, 3 passes) et meilleur marqueur pour l'Allemagne devant Franz Wagner.

En face, la star turque Alperen Sengun, auteur d'un tournoi fantastique, a une nouvelle fois brillé (28 points, 3 rebonds, 3 passes), mais la pièce est cette fois tombée du côté de l'Allemagne, qui poursuit sa chasse aux trophées.

