Il y a des carrières sportives qui débutent par un coup d'éclat. Le champion d'Europe du 200 m Timothé Mumenthaler a dû faire face à un coup de blues après le plus gros succès de sa carrière.

«Qui est Timothé Mumenthaler?», telle était la question posée il y a un peu plus d'un an, à minuit, au stade olympique de Rome, lors des interventions médiatiques du champion d'Europe surprise du 200 m. «J'ai faim de grands événements, j'aime les grandes occasions, j'ai des ambitions, je veux inspirer les gens», disait-il alors.

Avec le recul, cette auto-évaluation n'était pas tout à fait exacte. A ce moment-là, le Genevois ne se doutait pas de ce que cette course en or allait déclencher en lui. Le succès ne donne pas seulement envie d'en faire plus. Il apporte aussi des obligations, de la pression, et ne permet presque plus de s'arrêter.

En 20 secondes et 28 centièmes, Mumenthaler était arrivé au sommet de l'Europe, mais il allait avoir du mal à le gérer. Les organisateurs, les médias, les sponsors, les Jeux olympiques déjà à la porte, l'envie de franchir le mur du son de 20 secondes: tout est allé beaucoup trop vite pour qu'il puisse même prendre la mesure des choses. Le blues a eu raison du plaisir après le coup en or. Ce titre européen a eu des répercussions négatives sur tout le reste de la saison.

En 2025, le jeune homme de 22 ans fait son retour un ton en dessous, mais avec des records personnels. Lors du meeting de la Diamond League à Oslo, l'étudiant en microtechnique de l'EPFL à Lausanne a abaissé son record personnel sur le demi-tour de piste à 20"27. Dans la discipline reine du 100 m, il est devenu le troisième performeur suisse de tous les temps, derrière Alex Wilson et Silvan Wicki, avec 10"13. Et les performances de mardi à Lucerne, avec un double départ sur 100 (10''30) et 200 m (20''36), se sont révélées prometteuses après un bloc d'entraînement. Sans cette charge préalable, le record personnel sur le demi-tour de piste serait tombé.

La tendance est de nouveau à la hausse. En plus des courses de 200 m, Mumenthaler s'attaque au 100 m. Les légères blessures qui l'avaient empêché de participer à la saison en salle sont guéries. Il prend un peu de recul sur ses études au profit du sport de haut niveau, et sur la piste, il gagne en vitesse. Il a misé sur le 200 m ces deux dernières années, surtout en raison des meilleures perspectives qu'il offrait. Mais il en a un peu marre, comme il l'a souligné à Lucerne: «Depuis que je suis petit, je veux être le plus rapide sur 100 m, c'est ma discipline de cœur.»

Son coach Kevin Widmer ne le contredit pas dans un article de la NZZ: «Avec sa vitesse, Timothé est un coureur de 100 m né». De plus, les deux courtes distances de sprint ne peuvent pas être considérées séparément: si l'on veut être rapide sur 100 m, il faut aussi s'entraîner sur 200 m, et inversement.

Alors qu'en 2024, les temps forts de la saison se sont enchaînés très tôt avec les championnats d'Europe début juin et les Jeux olympiques fin juillet, les athlètes ont plus de temps à disposition cette année. Le temps fort avec les championnats du monde à Tokyo clôturera la saison à la mi-septembre.

La longue saison, l'attente du combat pour le titre, peut peser – physiquement et mentalement. Mais Mumenthaler semble avoir désormais laissé ce coup de blues derrière lui. Car la médaille d'or n'a pas seulement pesé, elle lui a aussi donné la confiance en soi nécessaire pour réussir dans le sport de haut niveau.

