Les championnats du monde de Zurich ont pris fin dimanche avec le sacre de Tadej Pogacar. La prochaine édition, qui aura lieu à Kigali, au Rwanda, sera la première organisée sur le continent africain.

Le peloton (ici Marc Hirschi) se rendra en Afrique pour disputer les prochains Mondiaux. ats

ATS

Au pays des mille collines, le parcours s'annonce encore plus favorable aux grimpeurs qu'à Zurich. La course sur route messieurs comptera 5475 mètres de dénivelé sur 267,5 km, soit 1000 de plus que cette année. Lors du le contre-la-montre, les meilleurs rouleurs devront affronter 680 mètres de dénivelé sur 40,6 km. Ici aussi, le profil du parcours était plus plat à Zurich.

Comme lors des dernières éditions, le parcours sera composé d'un circuit, long de 15,1 km. La plupart des courses dérouleront exclusivement sur ce circuit, à l'exception de l'épreuve masculine qui fera un détour par le Mur de Kigali, qui comprend un tronçon pavé avec une pente moyenne de 11%.

Changement chez les M23

La catégorie des moins de 23 ans connaîtra quant à elle un important changement. Seuls les coureurs qui ne sont pas sous contrat avec une équipe du World Tour ou du Pro Tour (2e division) seront désormais autorisés à y participer. Cela signifie que Jan Christen (20 ans), médaillé de bronze en contre-la-montre et quatrième sur route en M23 à Zurich, ne pourra s'aligner que chez les élites à Kigali.

