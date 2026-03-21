Mondo Duplantis a été sacré champion du monde en salle pour la quatrième fois de suite samedi à Torun. Ceci en franchissant 6,25 m à son premier essai mais sans tenter ensuite d'améliorer son record du monde (6,31 m).

Armand Duplantis, encore et toujours intouchable. KEYSTONE

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A 26 ans, il a devancé son principal rival, le Grec Emmanouil Karalis, qui a franchi 6,05 m, et l'Australien Kurtis Marschall (6,00 m).

Le duel tant attendu entre Duplantis et Karalis, qui a franchi 6,17 m cet hiver pour devenir le deuxième meilleur performeur de l'histoire, n'a toutefois pas vraiment eu lieu, même si le Suédois a été obligé de sauter un peu plus que d'habitude pour s'assurer la victoire.

Le concours s'est poursuivi à 6,20 m, franchis au premier essai par Duplantis, tandis que Karalis butait (de peu) une première fois et décidait de passer directement à 6,25 m, forçant encore une fois Duplantis à sauter, avec succès.

Pas de tentative

Finalement, le Grec a échoué sur ses deux dernières tentatives à 6,25 m et Duplantis a pu savourer le titre, son quatrième aux Mondiaux en salle après Belgrade en 2022, Glasgow en 2024 et Nankin en 2025, avec un record des championnats à la clé.

Sûrement un peu entamé après un concours où il a dû s'attaquer à de nombreuses barres, il n'a pas tenté d'améliorer le record du monde, qu'il a porté la semaine dernière à 6,31 m.

Il a ensuite célébré son nouveau titre, drapeau suédois sur les épaules devant un public polonais survolté.