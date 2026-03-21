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Mondiaux d'athlétisme en salle Comme une tradition : Duplantis champion du monde à la perche

ATS

21.3.2026 - 23:14

Mondo Duplantis a été sacré champion du monde en salle pour la quatrième fois de suite samedi à Torun. Ceci en franchissant 6,25 m à son premier essai mais sans tenter ensuite d'améliorer son record du monde (6,31 m).

Armand Duplantis, encore et toujours intouchable.
Armand Duplantis, encore et toujours intouchable.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.03.2026, 23:14

21.03.2026, 23:20

A 26 ans, il a devancé son principal rival, le Grec Emmanouil Karalis, qui a franchi 6,05 m, et l'Australien Kurtis Marschall (6,00 m).

Le duel tant attendu entre Duplantis et Karalis, qui a franchi 6,17 m cet hiver pour devenir le deuxième meilleur performeur de l'histoire, n'a toutefois pas vraiment eu lieu, même si le Suédois a été obligé de sauter un peu plus que d'habitude pour s'assurer la victoire.

Mondiaux d'athlétisme en salle. Les sauts en vedette, avec Duplantis au sommet de l'affiche

Mondiaux d'athlétisme en salleLes sauts en vedette, avec Duplantis au sommet de l'affiche

Le concours s'est poursuivi à 6,20 m, franchis au premier essai par Duplantis, tandis que Karalis butait (de peu) une première fois et décidait de passer directement à 6,25 m, forçant encore une fois Duplantis à sauter, avec succès.

Pas de tentative

Finalement, le Grec a échoué sur ses deux dernières tentatives à 6,25 m et Duplantis a pu savourer le titre, son quatrième aux Mondiaux en salle après Belgrade en 2022, Glasgow en 2024 et Nankin en 2025, avec un record des championnats à la clé.

Saut à la perche. Armand Duplantis défie encore les lois de la nature !

Saut à la percheArmand Duplantis défie encore les lois de la nature !

Sûrement un peu entamé après un concours où il a dû s'attaquer à de nombreuses barres, il n'a pas tenté d'améliorer le record du monde, qu'il a porté la semaine dernière à 6,31 m.

Il a ensuite célébré son nouveau titre, drapeau suédois sur les épaules devant un public polonais survolté.

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