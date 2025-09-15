  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme Armand Duplantis entre dans une nouvelle dimension !

Nicolas Larchevêque

15.9.2025

Armand Duplantis va toujours plus haut. Le Suédois a battu son record du monde pour la 14e fois en franchissant 6m30 à la perche à son troisième essai lors des Mondiaux de Tokyo.

Agence France-Presse

15.09.2025, 15:57

15.09.2025, 19:23

«Mondo» Duplantis n'en finit pas de repousser les limites de son sport. Le perchiste âgé de 25 ans a ainsi amélioré une fois encore son record du monde, dont il est le détenteur depuis 2020, quand il avait détrôné le Français Renaud Lavillenie en franchissant 6m17.

Dans un scenario similaire à celui des Jeux olympiques de Paris en 2024, où il avait passé 6m25 à son ultime essai, Duplantis a attendu lundi sa troisième tentative pour franchir 6m30, après deux essais très probants.

Fou de joie, il a sauté dans les bras du médaillé d'argent mondial, le Grec Emmanouil Karalis (6m00) et de l'Australien Kurtis Marschall (3e avec 5m95). Il a ensuite retrouvé sa fiancée et ses parents, présents dans les tribunes.

Sacré champion olympique pour la première fois de sa carrière dans ce même stade, vide en raison de la pandémie, en 2021, Duplantis avait affirmé qu'il rêvait de battre le record du monde à Tokyo.

«Mondo» Duplantis a sauté dans les bras d’Emmanouil Karalis et de Kurtis Marschall.
«Mondo» Duplantis a sauté dans les bras d’Emmanouil Karalis et de Kurtis Marschall.
IMAGO/Bildbyran

Le reste de la nuit a été marqué par un scénario fou: sur 3000 m steeple, le double champion du monde et double champion olympique en titre Soufiane El-Bakkali s'est fait doubler dans les derniers mètres par le surprenant Néo-Zélandais Geordie Beamish, auteur d'une impressionnante dernière ligne droite (8'33''88).

Au marteau, la Canadienne Camryn Rogers, championne olympique à Paris, a aisément conservé son titre mondial grâce à un jet à 80m51. Elle est devenue la deuxième femme à franchir les 80 m.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

