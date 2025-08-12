  1. Clients Privés
Saut à la perche Treizième record du monde : Duplantis plane à 6,29 m !

ATS

12.8.2025 - 19:09

Le Suédois Armand Duplantis, double champion olympique du saut à la perche, a une nouvelle fois amélioré son record du monde d'un centimètre. Il a franchi une barre à 6m29 mardi à Budapest.

Keystone-SDA

12.08.2025, 19:09

12.08.2025, 20:03

À 25 ans, «Mondo» Duplantis a battu pour la 13e fois le record du monde, la troisième en 2025 après Clermont-Ferrand (6m27) en février et Stockholm (6m28) chez lui le 15 juin. Mardi, il a franchi la barre à 6m29 à son deuxième essai.

Saut à la perche. Duplantis réalise son «rêve absolu» en s'envolant à... 6m28 «chez lui» !

Saut à la percheDuplantis réalise son «rêve absolu» en s'envolant à... 6m28 «chez lui» !

Depuis sa performance à Stockholm, il avait enchaîné trois succès à six mètres et plus (6m13 à Ostrava en Tchéquie, 6m00 à Eugene en Oregon et 6m05 à Monaco). Duplantis a également signé un 33e concours victorieux, depuis sa quatrième place à Monaco le 21 juillet 2021.

Le Suédoise s'avance évidemment comme favori pour un troisième titre mondial consécutif en extérieur, dans un mois à Tokyo (13-21 septembre).

Levell fuse sur 200 m

Le Jamaïcain Bryan Levell a quant à lui remporté le 200 m en 19''69. Il s'est rapproché de la meilleure performance de l'année détenue par l'Américain Noah Lyles (19''63).

Levell a amélioré son record personnel de 28 centièmes, avec un vent légèrement défavorable de 0,4 m/s, et se présente comme un prétendant au podium des Mondiaux.

Son précédent record sur le demi-tour de piste (19''97) datait de juin 2024. Cette saison, il avait couru en 19''79 à Kingston le 7 juin, mais avec un vent favorable de 2,5 m/s, au-delà de la limite (2,0 m/s).

