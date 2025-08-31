Armon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lutte suisse Armon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !

ATS

31.8.2025 - 18:09

Armon Orlik est le nouveau Roi de la lutte suisse. Pourtant privé de passe finale, le Grison (1m90, 115 kg) a remporté la Fête fédérale de Mollis en profitant du nul entre Werner Schlegel et Samuel Giger lors de l'ultime combat du week-end.

Keystone-SDA

31.08.2025, 18:09

31.08.2025, 19:37

Battu par Matthias Glarner en finale de la Fête fédérale 2016 à Estavayer-le-Lac, Armon Orlik peut savourer une douce revanche. Cet ingénieur civil de 30 ans n'a pourtant pas participé à la passe finale des joutes glaronnaises, qui ont connu un scenario rocambolesque!

Les lutteurs de l'Association du Nord-est ont imposé leur loi à domicile, trois d'entre eux se partageant la 1re place après sept des huit passes avec un total de 67,00 points. Le juré a alors pris tout son temps pour désigner les deux finalistes.

Mais Samuel Giger et Werner Schlegel n'ont pas réussi à se départager devant les quelque 56'000 spectateurs présents sous le soleil glaronnais. Armon Orlik, qui avait auparavant dominé Pirmin Reichmuth pour récolter 10,00 points dans son ultime passe, en a profité pour aller chercher un titre qu'il n'espérait plus.

Armon Orlik remporte cette Fédérale avec 77,00 points, devant les Bernois Fabian Staudenmann (76,75 points) et Michael Moser (76,25). Giger – lequel avait déjà manqué le coche lors des deux dernières Fêtes fédérales alors qu'il faisait figure de favori – et Schlegel ont finalement terminé au 5e rang avec 75,75 points.

Affluence record. La Fête fédérale de lutte se termine en apothéose à Mollis

Affluence recordLa Fête fédérale de lutte se termine en apothéose à Mollis

Gapany 8e

Côté romand, la meilleure performance du week-end est à mettre à l'actif de Benjamin Gapany (30 ans), pourtant en manque de compétition depuis une blessure à un genou à la fin mai. Le Fribourgeois est allé chercher sa deuxième couronne fédérale en obtenant un nul sur sa dernière passe (75,00 points, 8e rang final).

Autre Fribourgeois, Romain Collaud (23 ans) a quant à lui manqué sa deuxième couronne fédérale sur sa dernière passe. Sixième provisoire après sept tours, le Broyard s'est incliné à la surprise générale face à un lutteur moins bien coté et doit se contenter de 74,25 points (11e place finale, à égalité avec le Lacois Lario Kramer).

Archive sur la lutte suisse

C'est quoi la lutte suisse ?

C'est quoi la lutte suisse ?

Alors que la fête fédérale de lutte suisse se rapproche, nous vous invitons à découvrir, à travers cette vidéo, les origines de ce sport emblématique.

27.08.2025

Les plus lus

La France perd un grand nom de la culture, «un grand serviteur de l'Etat»
D'ex-directeurs de l'agence sanitaire américaine s'alarment
Armon Orlik couronné sous le soleil de Mollis !
Des écologistes aspergent de peinture un mur de la Sagrada Familia
La Fête fédérale de lutte se termine en apothéose à Mollis
Equipe de France : des inquiétudes pour Didier Deschamps