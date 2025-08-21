Une 50e édition en 50 points : Athletissima a passé le test de nos deux journalistes présents sur place mercredi soir. Si les stars de l’athlétisme suisse sont parvenues à faire vibrer leur public, les résultats globaux et les attentes autour de ce jubilé ont été douchés par des conditions dantesques. Retour sur une soirée qui restera humidement mémorable.

Les athlètes, à l'image de Simon Ehammer, ont dû lutter contre les éléments mercredi à Lausanne. KEYSTONE

Clara Francey et Nicolas Larchevêque, à Lausanne Nicolas Larchevêque

La météo : 1/10

50 éditions, ça se fête. Et la pluie, qui a souvent joué un rôle central dans l’histoire d’Athletissima, ne voulait pour rien au monde manquer ce jubilé. On ne vous le cache pas : on aurait préféré que la vague caniculaire qui a traversé le pays ces dernières semaines joue les prolongations jusqu’à mercredi soir.

Mais la réalité, c’est que la Pontaise a été copieusement arrosée. Certains ont voulu y voir un clin d’œil à la toute première édition du meeting lausannois, qui avait été elle aussi noyée sous des trombes d’eau. Une boucle bouclée avec une certaine poésie pour Jacky Delapierre, qui vivait là son 50e et dernier Athletissima en tant que directeur. Reste que les conditions météorologiques ont clairement joué les trouble-fêtes. Cette météo capricieuse a en effet mis à mal les ambitions de nombreux athlètes, qui n’ont pas pu éclabousser la soirée de tout leur talent.

«C’est la première fois que je courais sous autant de pluie», a reconnu le Valaisan Julien Bonvin, spécialiste du 400 mètres haies. «Ça ressemblait plus à de la natation», a lancé la sprinteuse vaudoise Léonie Pointet. Même son de cloche chez la perchiste Angelica Moser : «C’est dommage de n’avoir pas pu en montrer davantage et que la météo n’était pas avec nous.»

Les performances : 5/10

Forcément, sans une météo bénie des dieux, les performances ont été en demi-teintes. Ainsi, le public de la Pontaise n’a eu qu'un petit record à se mettre sous la dent : celui du meeting sur le 800 m femmes, réalisé par la Britannique Keely Hodgkinson lors d’un des rares moments d'accalmie en début de soirée.

A contrario, sur le 800 m masculin, où les chances de voir le 4e record du monde de l’histoire à Lausanne semblaient être les plus grandes, les spécialistes du demi-fond ont dû faire face à une forte pluie. Le champion olympique kényan Emmanuel Wanyonyi (2e) n’a, par exemple, pas été en mesure de courir plus vite que 1’43’’29, bien loin des 1’41’’11 (2e temps de l’histoire) signés sur cette même piste en 2024.

Sur le 100 m, autre temps fort de la soirée, seul le Jamaïcain Oblique Seville est descendu sous les dix secondes. Et que dire des disciplines «aériennes» ? Le concours féminin à la perche a été rapidement stoppé (à 4m35) pour des raisons de sécurité. «C’est devenu trop dangereux. La pluie était trop forte et on n’arrivait plus à avoir des perches sèches. On ne pouvait plus sauter en sécurité, on a donc décidé d’arrêter», a expliqué Angelica Moser.

À la hauteur, la championne olympique ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, également diminuée physiquement, n’a franchi aucune barre et, à la longueur, le double médaillé d’or aux JO Miltiádis Tedóglou (7e) a sauté presque un mètre de moins que sa meilleure marque de la saison (7m52 contre 8m46). Globalement, les résultats ont été en deça des attentes, mais les athlètes, franchement pas aidés par Mère Nature, n’ont pas grand-chose à se reprocher...

Les athlètes suisses : 7/10

Mis sur les bons rails par Marcel Hug, vainqueur - sans grande surprise - du 1'500 mètres en fauteuil roulant, les Suisses ont globalement fait honneur à leur public sur le tartan détrempé de la Pontaise avec notamment trois podiums (Audrey Werro, Ditaji Kambundji et Simon Ehammer) dans les épreuves estampillées «Ligue de diamant».

Il convient aussi de mentionner le co-succès de Lea Bachmann et Angelica Moser à la perche, même si le concours a été arrêté prématurément, ainsi que la belle prestation du relais 4x100 m féminin (3e), qui a signé sa meilleure performance de la saison. «Ce qu'il faut retenir ? Qu’on a été rapide alors qu’il ne fait pas du tout beau», a résumé avec le sourire la sprinteuse vaudoise Léonie Pointet.

Jason Joseph, 6e du 110 m haies, et Timothé Mumenthaler, 8e du 100 m, ont en revanche, eux, connu une soirée sans.

Le public : 8/10

Si les 13'500 places de la Pontaise avaient trouvé preneur en un temps record - le meeting lausannois affichait complet deux mois avant l’événement -, leurs détenteurs ont en revanche pris leur temps avant de gagner leurs sièges mercredi et tous ne sont même pas venus. En cause ? La première grosse averse de la soirée, tombée vers 18h30.

Mais une fois installé, le public de la Pontaise a fait contre mauvaise fortune bon cœur, rugissant une première fois lorsque les Simon Ehammer, Ditaji Kambundji et autres stars helvétiques et internationales sont apparues sur la piste pour la présentation des athlètes sur le coup de 19h30. Il a alors fallu attendre le succès de Marcel Hug pour que l’ambiance monte véritablement d’un cran.

Les spectateurs présents ne se sont ensuite pas laissés miner par les trombes d’eau qui se sont abattues sur le stade jusqu’à la fin de la soirée. Seul petit bémol : les gradins non-couverts, situés dans les virages de la piste, n’ont cessé de se vider au cours de l’événement, laissant de nombreux sièges vacants lors des dernières épreuves.

L’émotion : 3/10

Alors qu’on s’attendait à sortir les mouchoirs pour la der’ de Jacky Delapierre, on les a surtout utilisés pour essuyer notre table de travail. Les organisateurs avaient pourtant mis les petits plats dans les grands pour ce jubilé. Entre l’arrivée spectaculaire du trophée de la Ligue de diamant en parachute - dans les mains expertes de Géraldine Fasnacht - et le final tout en émotion de la violoniste Camille Berthollet, tout avait été pensé pour offrir une soirée inoubliable.

Oui mais voilà, la météo en a décidé autrement… Sous une pluie battante quasi en continu, nombreux ont été les athlètes et spectateurs à tenter de trouver un endroit au sec. Les rares stars de l’athlétisme qui ont eu le courage de s’arrêter en zone mixte, non abritée, ne se sont ainsi pas vraiment attardées devant la presse. Et le traditionnel feu d’artifice, qui a eu plusieurs minutes de retard, s’est fait devant des tribunes presque vides vers 22h30. Le spectacle de lumières prévu juste avant depuis les gradins avec l’aide du public n’a donc pas eu le rendu escompté.

En conclusion, ce qu’on retiendra de ce 50e Athletissima, qui se voulait mémorable, c’est que la pluie a volé la vedette à tout le monde...

Note globale : 24/50