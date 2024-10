Les deux meetings suisses de la Ligue de diamant, Athletissima Lausanne et Weltklasse Zurich, auront lieu fin août en 2025.

ATS

Le calendrier définitif de la catégorie la plus élevée des meetings, qui comprend 15 étapes, a été dévoilé mercredi.

Sur le sol suisse, les meilleurs athlètes du monde prendront d'abord le départ le mercredi 20 août à la Pontaise de Lausanne. Une semaine plus tard, les mercredi 27 et jeudi 28 août, le Letzigrund de Zurich – et la Sechseläutenplatz – accueilleront les finales des 32 disciplines de la Diamond League.

La saison estivale débutera par deux meetings en Chine (26 avril et 3 mai) et sera ponctuée par les championnats du monde à Tokyo à partir du 13 septembre.

hle, ats