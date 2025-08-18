  1. Clients Privés
Athlétisme Athletissima perd une de ses têtes d'affiche à 48h du meeting

ATS

18.8.2025 - 14:58

Les spectateurs d'Athletissima n'auront pas droit à un duel Kishane Thompson – Noah Lyles sur 100 m mercredi à Lausanne. Touché au tibia, le sprinteur jamaïcain a déclaré forfait.

Le vice-champion olympique du 100 mètres Kishane Thompson ne sera finalement pas présent à Lausanne mercredi.
Le vice-champion olympique du 100 mètres Kishane Thompson ne sera finalement pas présent à Lausanne mercredi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.08.2025, 14:58

18.08.2025, 17:12

«Kishane Thompson ne courra pas le 100 m», ont écrit les organisateurs dans un communiqué lundi. A moins d'un mois des Mondiaux, le sprinteur jamaïcain «souffre d'une gêne au tibia depuis le week-end dernier en Silésie» (Pologne).

Athletissima. Du très beau monde attendu à Lausanne

AthletissimaDu très beau monde attendu à Lausanne

Samedi à Chorzow, Kishane Thompson, meilleur performeur mondial de la saison et favori pour décrocher le titre mondial à Tokyo en septembre, a décroché une victoire importante en remportant en 9''87 le 100 mètres devant son rival américain Noah Lyles (9''90). Il s'agissait de la première confrontation entre les deux hommes depuis les Jeux olympiques de Paris, où Thompson avait été privé de l'or olympique par Lyles pour cinq millièmes de seconde.

Diamond League. Thompson domine Lyles sur la distance reine

Diamond LeagueThompson domine Lyles sur la distance reine

Après leurs retrouvailles polonaises samedi, les deux sprinteurs devaient de nouveau courir l'un contre l'autre à la Pontaise et leur ultime duel à moins d'un mois des championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre) constituait l'attraction du meeting de Ligue de diamant.

Les organisateurs ont également précisé que Thompson ne participera pas non plus à la Weltklasse de Zurich fin août.

Athletissima. Cuisse en rade, Dominic Lobalu fait l’impasse

AthletissimaCuisse en rade, Dominic Lobalu fait l’impasse

