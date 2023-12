Atlanta a infligé une 13e défaite consécutive aux Spurs de Victor Wembanyama jeudi en NBA. Mais les Hawks de Clint Capela ne se sont imposés que sur le fil à San Antonio (137-135).

L'homme du match fut Trae Young. L'arrière d'Atlanta a inscrit 45 points dont 13 dans le dernier quart-temps. Mais c'est en contraignant l'ailier de San Antonio Jeremy Sochan à un passage en force à 2''7 du «buzzer» qu'il a offert la victoire à son équipe, laquelle affiche 50% de victoires cette saison (9-9).

Clint Capela et les Hawks se frottaient pour la première fois au prodige français Victor Wembanyama (21 points, 12 rebonds et 4 contres jeudi). Aligné durant 23 minutes, l'intérieur genevois a cumulé 12 points et 9 rebonds, bloquant par ailleurs un tir de «Wemby» dans le premier quart-temps.

San Antonio, qui comptait 12 points d'avance à moins de trois minutes de la fin du troisième quart (98-86), a craqué dans le «money time». Pour les Spurs, il s'agit de la 15e défaite en 18 sorties cette saison. C'est la pire entame pour la franchise texane depuis l'exercice 1996/1997.

