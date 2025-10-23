Aucun athlète russe ou bélarusse «ne devrait se qualifier» pour les Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina (6-15 mars 2026), a estimé jeudi le Comité international paralympique (IPC). Cette annonce fait suite aux prises de position des grandes fédérations.

Les paralympiques d’hiver 2026 sans représentants russes ni biélorusses (image d’illustration). Keystone

Keystone-SDA ATS

En septembre, l'IPC avait décidé de façon inattendue de réintégrer la Russie et le Belarus comme membres de plein droit, alors que les autres instances continuent soit à bannir totalement les Russes des compétitions internationales (athlétisme, ski, biathlon, sports collectifs dont le football), soit à leur imposer un drapeau neutre et de strictes conditions, en raison de l'invasion russe de Ukraine en 2022.

Jeudi, l'IPC a rappelé dans un communiqué que «la fédération internationale de chaque sport au programme des Jeux paralympiques est chargée de déterminer le parcours de qualification pour son sport, ainsi que l'éligibilité des athlètes à participer à ces compétitions de parcours de qualification».

Il dit avoir «reçu la confirmation de la part de chacune des quatre fédérations internationales dont les sports sont inscrits au programme des Jeux paralympiques de Milan-Cortina (ski et para-snowboard, biathlon, curling fauteuil et hockey sur glace) qu'en pratique, aucun athlète des deux nations ne devrait se qualifier pour les Jeux de mars».

Mardi, la Fédération internationale de ski (FIS) avait annoncé sa décision de ne pas permettre aux athlètes russes et bélarusses de participer aux qualifications pour les Jeux olympiques et paralympiques 2026. Jeudi, l'IPC rapporte que la fédération internationale de biathlon a confirmé que les fédérations russes et bélarusses «restent suspendues de ses compétitions».

«Pas possible en pratique»

L'IPC indique également que la fédération internationale de hockey sur glace «a confirmé qu'il n'est pas possible en pratique pour la Russie de se qualifier pour les Jeux de mars» et que le Belarus «n'a pas d'équipe de para-hockey de niveau international».

Quant au curling fauteuil, l'IPC rappelle que la fédération internationale avait appliqué l'exclusion de la Russie et du Belarus de ses compétitions «jusqu'à la fin de la saison 2024-2025», ce qui implique que «les équipes de ces deux nations ne peuvent pas se qualifier» pour Milan-Cortina.

Les positions prises par les trois premières fédérations (ski et snowboard, biathlon et curling) «signifient actuellement que les athlètes et les équipes de Russie et du Belarus ne peuvent participer à leurs événements, ce qui rend impossible leur qualification» pour les Paralympiques 2026, résume Andrew Parsons, le président de l'IPC, cité dans le communiqué.

Concernant le para-hockey, «alors que le Belarus et la Russie peuvent désormais participer aux compétitions, à ce stade avancé du cycle de qualification, les six équipes participant au tournoi de qualification pour les Jeux paralympiques de novembre ont déjà été déterminées», ajoute-t-il.