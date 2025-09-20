Tout juste sacré champion du monde 200 m pour la quatrième fois d'affilée vendredi soir à Tokyo, l'Américain Noah Lyles ressent toujours un grande «vide» d'avoir manqué à deux reprises, à Tokyo en 2021 et Paris en 2024, l'or olympique dans sa discipline de prédilection.

👑 Noah Lyles reste le roi du 200 mètres ! L'Américain décroche son quatrième titre de champion du monde d'affilée en 19"52, devant Kenneth Bednarek (19"58) et Bryan Levell (19"64). Champion olympique à Paris, Letsile Tebogo est 4e (19"65) pic.twitter.com/uYwwJCeWKL — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 19, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Noah Lyles, qu'est-ce que vous ressentez après ce titre dans un pays qui vous aime tant et où vous avez fait vos débuts olympiques (en 2021) ?

«J'étais déprimé à l'époque, et je n'arrivais pas à performer comme je le voulais. Je ressens même un peu de stress post-traumatique en arrivant dans ces championnats du monde, dans le sens où j'ai participé deux fois aux JO et les deux fois les choses ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais. Avec mon thérapeute, on a beaucoup discuté de ce que je dois enlever de ma tête. La métaphore qu'on utilise c'est ‘sauter d'un avion’. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Si vous ne sautez pas de l'avion, vous ne gagnez pas la course. Et d'arriver avec cet état d'esprit, devant un public incroyable. J'aimerais vraiment pouvoir l'emmener avec moi partout où je vais.»

Il y a quatre ans, vous avez terminé 3e dans ce stade en finale du 200 m des Jeux olympiques. Est-ce que vous avez vécu cette victoire mondiale comme une rédemption ?

«C'est une sensation très différente les Championnats du monde ont lieu tous les deux ans, donc il y a beaucoup plus d'opportunités qu'aux Jeux qui ont lieu tous les quatre ans. Aucune victoire aux Mondiaux sur 200 m ne comblera le vide que j'ai ressenti en ratant l'or olympique.»

Hier (jeudi) soir, vous avez couru en 19 sec 51 en demi-finale (meilleure performance mondiale de la saison, NDLR). Ce soir (vendredi) en 19 sec 52 en finale. Vous ne vous préoccupez vraiment pas des chronos ?

«Je voulais courir plus vite. Honnêtement, je suis venu ici avec l'idée de battre mon record américain (19’’31) et ça n'a pas eu lieu. Je suis surtout impressionné par le fait que j'ai été capable de courir en 19’’51 et en 19’’52 deux jours consécutifs. J'aurais facilement pu m'épuiser. Ca témoigne de tout l'entraînement que j'ai accompli, malgré la blessure.»

Propos recueillis par l’AFP en conférence de presse.