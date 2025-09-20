  1. Clients Privés
La rancœur de Noah Lyles «Aucun titre aux Mondiaux ne comblera le vide que j'ai ressenti»

Nicolas Larchevêque

20.9.2025

Tout juste sacré champion du monde 200 m pour la quatrième fois d'affilée vendredi soir à Tokyo, l'Américain Noah Lyles ressent toujours un grande «vide» d'avoir manqué à deux reprises, à Tokyo en 2021 et Paris en 2024, l'or olympique dans sa discipline de prédilection.

Agence France-Presse

20.09.2025, 08:19

20.09.2025, 09:40

Noah Lyles, qu'est-ce que vous ressentez après ce titre dans un pays qui vous aime tant et où vous avez fait vos débuts olympiques (en 2021) ?

«J'étais déprimé à l'époque, et je n'arrivais pas à performer comme je le voulais. Je ressens même un peu de stress post-traumatique en arrivant dans ces championnats du monde, dans le sens où j'ai participé deux fois aux JO et les deux fois les choses ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais. Avec mon thérapeute, on a beaucoup discuté de ce que je dois enlever de ma tête. La métaphore qu'on utilise c'est ‘sauter d'un avion’. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Si vous ne sautez pas de l'avion, vous ne gagnez pas la course. Et d'arriver avec cet état d'esprit, devant un public incroyable. J'aimerais vraiment pouvoir l'emmener avec moi partout où je vais.»

Mondiaux d'athlétisme. Un 4e titre de rang pour Lyles sur 200 m, Jefferson-Wooden signe le doublé

Mondiaux d'athlétismeUn 4e titre de rang pour Lyles sur 200 m, Jefferson-Wooden signe le doublé

Il y a quatre ans, vous avez terminé 3e dans ce stade en finale du 200 m des Jeux olympiques. Est-ce que vous avez vécu cette victoire mondiale comme une rédemption ?

«C'est une sensation très différente les Championnats du monde ont lieu tous les deux ans, donc il y a beaucoup plus d'opportunités qu'aux Jeux qui ont lieu tous les quatre ans. Aucune victoire aux Mondiaux sur 200 m ne comblera le vide que j'ai ressenti en ratant l'or olympique.»

Hier (jeudi) soir, vous avez couru en 19 sec 51 en demi-finale (meilleure performance mondiale de la saison, NDLR). Ce soir (vendredi) en 19 sec 52 en finale. Vous ne vous préoccupez vraiment pas des chronos ?

«Je voulais courir plus vite. Honnêtement, je suis venu ici avec l'idée de battre mon record américain (19’’31) et ça n'a pas eu lieu. Je suis surtout impressionné par le fait que j'ai été capable de courir en 19’’51 et en 19’’52 deux jours consécutifs. J'aurais facilement pu m'épuiser. Ca témoigne de tout l'entraînement que j'ai accompli, malgré la blessure.»

Propos recueillis par l’AFP en conférence de presse.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

