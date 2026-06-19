Troisième femme sous les 1'54 sur 800 m, Audrey Werro a changé de dimension depuis ses 1'53''98 de Stockholm le 7 juin. Ambassadrice d'Athletissima, la Fribourgeoise vit très bien ce nouveau statut.

Audrey Werro court actuellement dans une autre dimension. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz, Lausanne ATS

Avant ce meeting dans la capitale suédoise, Audrey Werro était la recordwoman de Suisse du 800 m en 1'55''91. Elle était la jeune qui continue de progresser. Puis il y a ce chrono presque irréel sous les 1'54. Irréel parce qu'elle est la troisième femme à y parvenir et parce que les deux athlètes devant elle, Jarmila Kratochvilova et Nadezhda Olizarenko, ont établi ces temps dans les années 80 à une époque où les pays de l'Est pratiquaient le dopage au niveau étatique.

Aujourd'hui, Audrey Werro peut même se permettre d'évoquer le record du monde (1'53''28) sans que cela choque. A Ostrava, où elle a confirmé son chrono de Stockholm en enlevant la course en 1'54''45, elle a croisé la détentrice de ce record, la Tchèque Kratochvilova. «On a pris une photo ensemble après la course et on a échangé deux-trois mots, raconte la Fribourgeoise de 22 ans. Je pense qu'elle est motivée à ce que ce record tombe. Ce record me motive et même si ce n'est pas moi qui le bats, ce n'est pas grave.»

Audrey Werro, qui s'est confiée aux médias vendredi à Lausanne à l'occasion d'une conférence de presse organisée par Athletissima, confie avoir également reçu un message de Caster Semenya, cinquième femme la plus rapide de l'histoire, double championne olympique et triple championne du monde sur la distance.

Une popularité grandissante

Lorsqu'on revient sur cette meilleure marque de tous les temps, l'athlète de Courtepin a les yeux qui brillent: «Ce n'est pas forcément l'un de mes objectifs, c'est plutôt l'un de mes rêves. Et si je ne l'obtiens pas, ce n'est pas grave. Je pense que je n'ai pas envie de me mettre de pression, j'ai juste envie de prendre du plaisir en courant et d'aller de plus en plus vite.»

Ces réussites chronométriques sont un immense coup de projecteur pour la jeune athlète qui dit avoir gagné plus de 10'000 abonnés sur Instagram depuis Stockholm. Et au quotidien, dans la ville de Fribourg, elle sent bien que ses résultats ont un impact. «Quelques détails ont changé, glisse-t-elle avec le sourire. Je pense que chaque jour dans la rue il y a quelqu'un qui me reconnaît. Ca me fait plaisir et ça montre aussi que l'athlétisme rayonne en dehors du cercle des initiés.»

Après Mathilde Gremaud ou Alexis Monney, Audrey Werro grimpe dans la hiérarchie des athlètes fribourgeois. De là à dépasser Fribourg-Gottéron et Julien Sprunger? «Je ne sais pas si on peut les dépasser, répond-elle en éclatant de rire. Mais on va dire que je suis au même niveau.»

Un pic de forme pas encore atteint!

Dans sa discipline du double tour de piste, Audrey Werro a la chance d'avoir une adversaire redoutable en la personne de la Britannique de 24 ans Keely Hodgkinson. A Stockholm, la Fribourgeoise a dominé l'Anglaise (1'54''33) qui a pourtant réussi le 6e chrono de l'histoire!

De cette saine émulation jaillissent forcément des temps de très haut niveau. Est-ce à dire qu'Audrey Werro a besoin de Hodgkinson pour aller chercher les derniers centièmes face au record? «Je pense que le record est atteignable avec ou sans elle, mais que c'est plus facile lorsqu'il y a de la concurrence. A Ostrava, j'ai conservé ma vitesse, mais je n'avais personne pour me pousser dans mes derniers retranchements.»

Pour assister au prochain duel entre ces deux athlètes d'exception, il faudra très vraisemblablement attendre la finale européenne du 800 m à Birmingham. La prochaine course de la Fribourgeoise est prévue le 28 juin à Paris. Hodgkinson va elle se concentrer sur le meeting de Londres en juillet avant les Jeux du Commonwealth et Birmingham.

La Britannique ne sera pas non plus par Lausanne, contrairement à Audrey Werro. Le patron du meeting Athletissima Jacky Delapierre a expliqué qu'elle préférait courir sur 1500 m en Pologne.

Après Paris, Audrey Werro va disputer le meeting de Fribourg où elle tentera de battre le record de Suisse du 400 m de Léa Sprunger. Elle partira ensuite en camp d'entraînement en altitude avant les Européens. C'est là que son pic de forme est planifié. Et comme Athletissima arrive juste après (21 août), l'athlète du CA Belfaux devrait régaler sur la piste de la Pontaise qui bénéficiera d'un nouveau revêtement très performant.