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Mondiaux d'athlétisme en salle L'heure de la revanche : Werro a une médaille à conquérir

ATS

20.3.2026 - 15:16

Audrey Werro fait désormais partie de l'élite mondiale sur 800 m, mais il lui manque encore une médaille. A Torun, lors des Championnats du monde en salle, cela devrait changer.

Audrey Werro en action lors des séries du 800 mètres à Torun, en Pologne.
Audrey Werro en action lors des séries du 800 mètres à Torun, en Pologne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.03.2026, 15:16

La facture est ouverte depuis des mois. Audrey Werro avait ce podium dans les jambes en 2025. Il y a un an, aux Mondiaux en salle de Nankin, la Fribourgeoise avait manqué le bronze pour un centième seulement, après avoir été écartée de la course aux médailles deux semaines plus tôt aux Européens d'Apeldoorn à la suite d'une chute.

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Et en septembre dernier, aux Mondiaux en plein air de Tokyo, Audrey Werro n'a décroché «que» la 6e place malgré une performance irréprochable. Son nouveau record de Suisse (1'55''91) et sa victoire lors de la finale de la Ligue de diamant l'avaient pourtant placée parmi les candidates au podium.

Aujourd'hui, l'heure de la revanche a sonné à Torun, et cette fois, il s'agit de passer à l'action. Le premier pas a été fait vendredi. Lors des séries, la jeune femme de bientôt 22 ans a dominé sa course avec brio et s'est facilement imposée en moins de 2', sans perdre d'énergie.

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Le signal est important au vu du programme exigeant, avec trois courses en trois jours. Les demi-finales auront lieu samedi, et la finale dimanche soir (19h50). Et la concurrence est rude. La Britannique Keely Hodgkinson, championne olympique, est considérée comme la grande favorite. Derrière elle, Audrey Werro se trouve au coude à coude avec les autres prétendantes aux médailles venues d'Afrique, d'Australie et des Etats-Unis.

En pleine forme

La forme parle clairement en faveur de la Fribourgeoise. Au cours de cette saison en salle, elle s'est montrée plus constante que jamais. A quatre reprises sur six courses, elle est restée sous les 1'59, avec en point d'orgue un record de Suisse (1'57''27 à Belgrade). A titre de comparaison, l'hiver dernier, elle n'était passée qu'une seule fois sous la barre des 2' en onze courses. «Cette régularité d'Audrey sous les 1'59, c'est très bon signe», a ainsi déclaré sa coach Christiane Berset Nuoffer au Quotidien Jurassien.

Mondiaux d'athlétisme en salle. Ditaji Kambundji, Audrey Werro et 11 autres Suisses sélectionnés

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Mais les compétitions en salle, où l'espace sur la piste est encore plus restreint qu'en plein air, obéissent souvent à leurs propres lois. Ici, on ne se contente pas d'accélérer, on manœuvre, on pousse, on attend. Les pas se croisent, les coudes trouvent leur place, des espaces s'ouvrent – ou pas. Audrey Werro en a déjà fait l'expérience à plusieurs reprises, et rarement à son avantage. C'est pourquoi elle opte généralement pour la tactique de la meneuse.

Athlétisme. Audrey Werro bat à nouveau le record suisse du 800 m indoor

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Cette série d'occasions manquées renforce l'impression d'un compte à régler et, en même temps, fait monter les attentes. «On a parfois tendance à l'oublier, mais Audrey est encore très très jeune», fait remarquer Christiane Berset Nuoffer, laquelle reste prudemment optimiste mais ne cache pas ses ambitions: «L'objectif, ici en Pologne, est bien sûr de décrocher une médaille.»

Désormais sportive professionnelle

Son environnement s'est également amélioré. Depuis qu'Audrey Werro a obtenu son baccalauréat l'été dernier, son quotidien est plus clair. Il y a désormais davantage de place pour le travail de précision. Comme récemment, lorsqu'un camp d'entraînement a été déplacé pour quelques jours en raison d'une vague de mauvais temps. De petits ajustements qui ont un grand impact dans le sport de haut niveau.

Athlétisme. Première course, premier record : Audrey Werro déjà dans le rythme

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Les conditions pour décrocher une médaille en élite n'ont jamais été aussi bonnes. La forme, l'environnement et l'expérience sont au rendez-vous. Il ne reste plus qu'à obtenir le résultat escompté à Torun. Tout porte à croire qu'Audrey Werro est prête à enfin transformer ses excellents temps en médaille(s).

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