Athlétisme Record de Suisse et 2e perf' mondiale de l'année pour Werro !

ATS

24.8.2025 - 16:28

Audrey Werro a battu le record de Suisse du 800 m lors des championnats nationaux à Frauenfeld. La Fribourgeoise a couru en 1'56''29, ce qui constitue la deuxième performance mondiale de l'année.

La joie d'Audrey Werro après son record.
La joie d'Audrey Werro après son record.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.08.2025, 16:28

24.08.2025, 16:34

Werro, âgée de 21 ans, doit dès lors être considérée comme une candidate sérieuse au podium lors des prochains Mondiaux à Tokyo. Elle avait déjà brillé mercredi sous la pluie lors d'Athletissima à Lausanne, finisssant 2e en 1'57''34. Elle avait alors manqué de 0''09 son record de Suisse.

Athletissima. Finish en boulet de canon : Werro obtient son premier podium !

AthletissimaFinish en boulet de canon : Werro obtient son premier podium !

La Fribourgeoise a mis les choses au clair dimanche à Frauenfeld avec ce nouveau chrono de référence qui la catapulte dans l'élite mondiale. Dans son sillage, la Valaisanne Lore Hoffmann a également réussi une superbe course conclue en 1'58''29.

