Athlétisme Audrey Werro et Géraldine Frey brillent à Fribourg

ATS

13.8.2025 - 23:09

Audrey Werro et Géraldine Frey ont brillé lors de la première édition du meeting international de Fribourg. Chez elle, Audrey Werro a battu le record de Suisse M23 sur 400 m.

Géraldine Frey a été étincelante en terres fribourgeoises.
Géraldine Frey a été étincelante en terres fribourgeoises.
ats

Keystone-SDA

13.08.2025, 23:09

13.08.2025, 23:37

La spécialiste du double tour de piste a profité du tartan de St-Léonard pour couper la ligne en 51''03 et amélioré de 0''75 le record national M23 de Giulia Senn. Lea Sprunger (record de Suisse en 50''52) est la seule Suissesse à avoir couru plus vite sur cette piste.

Le deuxième temps fort de la soirée fut la finale du 100 m féminin, remportée par Géraldine Frey en 11''09. Après avoir réalisé 11''17 en série, la Zougoise de 28 ans a établi son deuxième record personnel en l'espace d'une heure et demie. Elle occupe désormais la quatrième place du classement suisse de tous les temps, derrière Mujinga Kambundji (10''89), Ajla Del Ponte (10''90) et Salomé Kora (10''95).

