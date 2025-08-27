Pas moins de neuf Suisses, dont cinq femmes, tenteront de faire vibrer le public du Letzigrund jeudi soir à l'occasion de la deuxième partie de la finale de la Ligue de diamant. Mais la pluie pourrait jouer les trouble-fête.

Audrey Werro sera particulièrement attendue sur 800 m, elle qui a explosé son record de Suisse à Frauenfeld dimanche. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Fribourgeoise Audrey Werro sera particulièrement attendue sur 800 m, elle qui a explosé son record de Suisse à Frauenfeld dimanche en signant la 2e meilleure performance mondiale de l'année (1'56''29). En l'absence de Keely Hodgkinson, victorieuse devant elle jeudi dernier sous un déluge à Lausanne, elle rêve d'un nouvel exploit.

Ditaji Kambundji (100 m haies) et Jason Joseph (110 m haies) viseront quant à eux le podium, tout comme Annik Kälin à la longueur. La concurrence sera rude sur les haies hautes, avec Nadine Visser, Tobi Amusan ou Kendra Harrison en lice chez les dames, et Cordell Tinch en favori chez les messieurs.

Bonvin face à Warholm

Joceline Wind (1500 m), Simon Wieland (javelot), Salomé Kora (100 m), le Valaisan Julien Bonvin (400 m haies) et Jonas Raess (3000 m) seront également de la partie au Letzigrund dans les épreuves estampillées Ligue de diamant. Mais avec des ambitions plus mesurées.

Salomé Kora (11''10 samedi aux championnats de Suisse) se frottera notamment à la championne olympique Julien Alfred ou la Jamaïcaine Tia Clayton (10''82 en 2025) sur la ligne droite. Le Valaisan Julien Bonvin s'alignera quant à lui au côté du recordman du monde norvégien Karsten Warholm.

Un 200 m royal

Parmi les temps forts de la soirée figureront également le 200 m masculin, avec un duel entre Noah Lyles et le champion olympique Letsile Tebogo. Tous les deux comptent parmi les favoris pour décrocher l'or mondial le mois prochain et s'affrontent pour la première fois de l'année sur le demi-tour de piste.

Champion olympique du 100 m, Noah Lyles était qualifié pour courir la ligne droite à Zurich mais a préféré ne pas s'aligner. En son absence qui s'ajoute à celles des Jamaïcains Kishane Thompson, meilleur performeur mondial de l'année, et Oblique Seville, le 100 m s'annonce plutôt ouvert jeudi.

Le 800 m messieurs, dans lequel Emmanuel Wanyonyi cherchera à prendre sa revanche sur sa «défaite» d'Athletissima où il a été devancé par l'Américain Josh Hoey, sera un autre moment à suivre jeudi soir sur la piste du Letzigrund.

Sans Ingebrigtsen

A noter que Jakob Ingebrigtsen, qui aurait voulu faire sa rentrée jeudi sur 1500 m, n'a finalement pas été autorisé à courir. Le Norvégien champion olympique du 5000 m s'est blessé au tendon d'Achille au printemps et n'a pas pu courir en compétition depuis.

Les organisateurs du meeting zurichois étaient d'accord pour l'inviter jeudi. Mais ils se sont heurtés au strict règlement de la Ligue de diamant, qui dispose qu'un athlète ne peut être invité que s'il a couru au moins une fois sur le circuit dans l'été, ce qui n'est pas son cas.