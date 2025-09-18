  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme La Fribourgeoise Audrey Werro en patronne sur le 800 m

ATS

18.9.2025 - 14:22

Audrey Werro a tenu son rang dans les séries du 800 m. La Fribourgeoise, qui a mené la plupart du temps, a remporté sa course en 1'58''43 et s'est ainsi qualifiée aisément pour les demi-finales.

Elle a signé le troisième chrono de toutes les concurrentes. Avec sa forme actuelle, la jeune recordwoman de Suisse, âgée de 21 ans, peut vraiment nourrir de grandes ambitions dans la capitale nippone.

«Tout a fonctionné comme prévu, et j'ai encore des réserves», a commenté Audrey Werro. «Je sais que je peux courir très vite, mais je suis aussi très forte dans la dernière ligne droite», a-t-elle encore dit.

André Bucher. «Ce serait une erreur de ma part de donner des conseils à Audrey Werro»

André Bucher«Ce serait une erreur de ma part de donner des conseils à Audrey Werro»

L'autre Fribourgeoise, Veronica Vancardo, n'a quant à elle pas passé le cap. Elle a pris la quatrième place de sa course en 2'01''13, à deux secondes de son record, ce qui s'est avéré insuffisant pour être repêchée au temps. La Valaisanne Lore Hoffmann a aussi échoué en se classant sixième de sa série en 1'59''76.

Pas de finale sur 200 m pour les Suisses

Timothé Mumenthaler et William Reais ont nettement manqué une place en finale du 200 m. Le Genevois, champion d'Europe, a terminé septième de sa course dans un temps bien moyen (20''66), loin de son 20''39 de la veille.

Timothé Mumenthaler. «J'aimerais battre les records de Suisse du 100 m et du 200 m»

Timothé Mumenthaler«J'aimerais battre les records de Suisse du 100 m et du 200 m»

Il n'y a pas eu de miracle non plus pour William Reais, septième de sa demi-finale en 20''59 alors qu'il avait couru en 20''38 en séries.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

