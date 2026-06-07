Audrey Werro est entrée dans une autre dimension dimanche à Stockholm. La Fribourgeoise a signé en 1'53''98 le 3e meilleur temps de l'histoire sur 800 m, à 0''70 seulement du «vieux» – et sulfureux – record du monde de Jarmila Kratochvila, pour cueillir la victoire. Elle a ainsi retranché 1''93 à son record national!

La Suissesse Audrey Werro pose après avoir remporté l'épreuve du 800 m féminin de la Diamond League. ats

Keystone-SDA, Keystone-ATS ATS

Déjà victorieuse en Ligue de diamant pour sa rentrée à Rabat en 1'56''56, un chrono qui l'avait surprise, Audrey Werro a réalisé l'une des plus grandes performances chronométriques de l'histoire de l'athlétisme suisse.

Aucune femme n'était d'ailleurs passée sous les 1'54 depuis 1983, lorsque la Tchécoslovaque Jarmila Kratochvila avait établi le record du monde. Le 2e meilleur chrono de l'histoire date de 1980 (1'53''43 par l'ex-Soviétique Nadezhda Olizarenko). Une autre époque...

Mieux que Semenya

Avec 1'53''98, Audrey Werro fait ainsi mieux que la star sud-africaine Caster Semenya (1'54''25, 5e performeuse de l'histoire désormais) ou que sa grande rivale Keely Hodgkinson, qu'Audrey Werro a battue au terme d'un finish époustouflant dimanche à Stockholm. Championne olympique 2024, Keely Hodgkinson a pourtant elle aussi battu sa meilleure marque, en 1'54''33 (6e temps de l'histoire).

Championne olympique 2024 et championne du monde en salle, Keely Hodgkinson a pourtant elle aussi battu sa meilleure marque, en 1'54''33 (6e temps de l'histoire). Mais elle n'a pu que constater les dégâts dans la dernière ligne droite, où elle a été «avalée» par Audrey Werro.

«Je voulais avant tout courir vite, tenir le rythme de Keely, et attaquer si j'avais suffisamment d'énergie. Et là, je la bats. C'est très bien», a-t-elle poursuivi.

«C'était très dur, mais je suis très heureuse. Le fait d'être encore au côté de Keely à l'entame de la dernière ligne m'a donné encore plus énergie.»

«C'était comme une finale de Championnats d'Europe pour moi», a expliqué la Fribourgeoise, qui a marqué les esprits à deux mois des Européens de Birmingham.

Le travail de Klopfenstein

Dimanche, Audrey Werro a pleinement su profiter du remarquable travail de la lièvre jurassienne Rachel Klopfenstein, qui défend depuis quelques semaines les couleurs de l'Ile Maurice et a bouclé le premier tour en 55''54 juste devant la Fribourgeoise et Hodgkinson.

Keely Hodgkinson fut la première à passer à l'attaque dans la ligne droite opposée, mais la Britannique n'a rien pu faire face au finish de feu d'Audrey Werro. «Ma tactique initiale était pourtant de rester en 3e position. Mais cela n'est jamais arrivé», a encore expliqué Werro, qui espérait que Hodgkinson mène le train derrière Klopfenstein.

De la parole à l'acte

Vice-championne du monde en salle en mars à Torun derrière Keely Hodgkinson, Audrey Werro avait déjà frappé fort cet hiver avec ses 1'56''64 réalisés en finale en Pologne. Avec 1'53''98, l'athlète du CA Belfaux réalise tout simplement la deuxième meilleure performance intrinsèque de l'histoire de l'athlétisme suisse derrière les 22m75 de Werner Günthör au poids, lesquels «valent» 1286 points selon les tabelles de World Athletics (1272 pour le chrono de Werro).

Mais la Fribourgeoise ne va certainement pas s'arrêter là. Le record du monde du 800 m féminin, le plus vieux de l'athlétisme, semble plus que jamais en danger. Audrey Werro avait répondu à deux reprises par l'affirmative début mai lors du media day de Swiss Athletics lorsqu'on lui avait demandé si elle pouvait battre Keely Hodgkinson et si le record du monde pouvait tomber. Mais personne n'aurait imaginé qu'elle passerait si vite de la parole à l'acte.