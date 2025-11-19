  1. Clients Privés
Européens de natation Avec 15 nageurs suisses, mais sans Roman Mityukov

ATS

19.11.2025 - 08:26

Quinze nageurs suisses (douze hommes et trois femmes) représenteront la Suisse lors des Européens en petit bassin de Lublin en Pologne (2-7 décembre), a annoncé Swiss Aquatics. La sélection, emmenée par sa star Noè Ponti, ne comprend pas Roman Mityukov qui a renoncé à disputer ces joutes.

Roman Mityukov ne disputera pas les Européens en petit bassin.
Roman Mityukov ne disputera pas les Européens en petit bassin.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.11.2025, 08:26

19.11.2025, 08:31

Le nombre de minima réalisés a dépassé les attentes de la fédération, se réjouit celle-ci dans un communiqué. La sélection est composée de Vanna Djakovic, Angelina Patt, Gaia Rasmussen, Maël Allegrini, Tiago Behar, Thierry Bollin, Flavio Bucca, Antonio Djakovic, Ilan Gagnebin, Gian-Luca Gartmann, Frédéric Hoigné, Julien Niederberger, Paul Niederberger, Marius Toscan et bien sûr Noè Ponti.

Les espoirs suisses reposeront avant tout sur les épaules de Noè Ponti, triple champion du monde en petit bassin en 2024 et double médaillé mondial en grand bassin cet été. Le Tessinois espère faire aussi bien que lors des derniers Européens en petit bain (Otopeni 2023), où il avait conquis trois titres (50, 100 et 200 m papillon) et une médaille d'argent sur 100 m 4 nages.

Auteur d'un nouveau record de Suisse du 200 m dos en bassin de 25 mètres ce week-end à Uster lors des championnats de Suisse, Roman Mityukov a quant à lui renoncé à ces joutes continentales. Le médaillé de bronze des JO 2024, peu à l'aise en petit bassin, préfère se concentrer sur un cycle de préparation pour la prochaine saison estivale.

