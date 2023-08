Zurich organisera les Mondiaux de cyclisme pour la quatrième fois de son histoire à fin septembre 2024. Les profils des parcours ont été présentés à Glasgow, et ils favoriseront des coureurs complets.

David Lappartient n'a pas ménagé ses louanges sur le travail effectué en Suisse. Keystone

Président de l'UCI, le Français David Lappartient n'a pas ménagé ses louanges sur le travail effectué par le comité d'organisation suisse. «Nous avons bien ressenti la passion pour le cyclisme à Glasgow. Je suis convaincu qu'il en sera de même à Zurich. Et avec les parcours qui sont prévus, nous aurons un spectacle comparable à celui vécu en Ecosse», a-t-il déclaré.

En politicien avisé – le Breton est aussi maire de sa commune de Sarzeau – David Lappartient a relevé l'importance des prochains Mondiaux pour l'UCI, dont le siège se trouve à Aigle. «Quand on attribue une manifestation à la Suisse, on sait en tant que Fédération internationale que tout sera bien et sérieusement organisé. Ce sera le cas à Zurich et aussi en 2025 lors des Mondiaux de VTT en Valais.»

Küng: «Un parcours complet»

Les deux spécialistes suisses du contre-la-montre, les Thurgoviens Stefan Küng et Stefan Bissegger, ont assisté à la présentation des parcours des Mondiaux de Zurich. Küng n'a pas caché son enthousiasme.

Il connaît très bien le parcours de 46 km, qui débutera sur le vélodrome d'Oerlikon et empruntera notamment la montée du Pfannenstiel. «Je pourrais quasiment énumérer chaque virage. C'est un tracé complet et intéressant, bien plus que celui de vendredi en Ecosse», a-t-il dit.

4500 m de dénivellation

Les courses en ligne partiront soit de Winterthour, soit d'Uster. Après une approche plus ou moins longue selon les catégories, les coureurs se retrouveront sur un circuit de 27 km qui comportera deux montées importantes. Les messieurs, chez les élites, devront effectuer sept tours de ce circuit. La course sera longue de 280 km avec une dénivellation de 4500 mètres.

Les purs sprinters n'auront aucune chance, comme le dit Küng. «Un tel parcours, qui est assez similaire à celui de Glasgow, semble destiné aux spécialistes des classiques. Mais il faudra compter avec nous autres Suisses», a affirmé le Thurgovien, cinquième de la course en ligne à Glasgow.

