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«Odi» chasse Federer Avec trois mois de retard, la Suisse fête ses stars du sport

ATS

26.3.2026 - 09:13

Avec trois mois de retard, les Sports Awards auront lieu dimanche soir à Zurich. Le gala télévisé reviendra sur l’année sportive 2025, couronnée de succès pour la Suisse.

Marco Odermatt vise une cinquième distinction consécutive
Marco Odermatt vise une cinquième distinction consécutive
ats

Keystone-SDA

26.03.2026, 09:13

Après le report de dernière minute à la suite de l'incendie catastrophique survenu la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana, la cérémonie sera rattrapée dans son cadre habituel. Sauf que le monde du sport n'est pas resté inactif.

Certains des nominés ont consolidé, voire renforcé leur statut au cours des trois derniers mois. A commencer par Franjo von Allmen, désormais triple champion olympique. Pour d’autres, comme Lara Gut-Behrami, opérée du ligament croisé, tout est devenu plus calme.

Odermatt chasse Federer

Pour l'élection de dimanche, l'actualité ne joue aucun rôle. Seules les performances réalisées entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025 sont déterminantes. Il s'agit d'une élection pouvant être historique, où un nom domine: Marco Odermatt.

Le Nidwaldois est sur le point de réussir quelque chose que personne n’a encore réalisé avant lui. Si le boss de la Coupe du monde s’impose à nouveau, ce serait sa cinquième distinction consécutive. Il se rapprocherait ainsi un peu plus du détenteur du record, Roger Federer, qui a été récompensé à sept reprises.

Les challengers d’Odermatt, Franjo von Allmen et Loïc Meillard, viennent eux aussi du ski alpin. Ce trio est complété par le roi de la lutte suisse Armon Orlik, le médaillé des Championnats du monde de gymnastique Noe Seifert et le multiple champion du monde de natation Noè Ponti.

Marco Odermatt détrôné. «Le géant a été longtemps ma discipline principale, mais…»

Marco Odermatt détrôné«Le géant a été longtemps ma discipline principale, mais…»

Rencontre au sommet des championnes du monde

Chez les dames, la situation promet tout autant de suspense, avec une concentration de talents de classe mondiale comme rarement auparavant. Lara Gut-Behrami, déjà triple lauréate (2016, 2023, 2024), est la seule nominée sans titre de championne du monde cette année. Ses cinq rivales ont toutes remporté l’or mondial.

Camille Rast, championne du monde de slalom, Mathilde Gremaud, médaillée d’or aux Championnats du monde de slopestyle, Alessandra Keller, championne du monde de VTT short-track, Marlen Reusser, avec son titre en contre-la-montre, ainsi que Ditaji Kambundji, qui a marqué l’histoire en devenant la première championne du monde suisse d’athlétisme.

La décision sera prise lors du gala télévisé, diffusé par les trois chaînes nationales, au cours duquel le public participera au vote par téléphone. Seront également récompensés les meilleures équipes, les entraîneurs, les personnalités exceptionnelles du sport paralympique ainsi que le MVP de l’année.

Archive sur les Sports Awards

Sports Awards : Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami sacrés athlètes de l'année

Sports Awards : Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami sacrés athlètes de l'année

Il fallait faire du ski pour espérer remporter les plus prestigieux titres des Sports Awards à Zurich. Comme l'année passée, ce sont Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami qui ont été élus sportif et sportive de l'année.

06.01.2025

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