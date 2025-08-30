Trois frères écossais sont arrivés samedi sur la terre ferme, à Cairns dans le Quensland en Australie, au bout d'une aventure qui les a vus traverser à la rame, sans escale et sans assistance, l'océan Pacifique en 139 jours à bord d'un dériveur en carbone.

Agence France-Presse Clara Francey

«Après 139 jours en mer, nous sommes enchantés d'être de retour sur terre, et de retrouver famille et amis», ont déclaré les rameurs sur leurs réseaux sociaux après être parvenus à réussir cette traversée record.

Après la plus rapide traversée de l'océan Pacifique sans escale, sans assistance et uniquement à la force humaine, les jeunes frangins originaires d'Édimbourg ont été accueillis au son d'une cornemuse.

Ewan, Jamie et Lachlan MacLean ont pris la mer à Lima au mois d'avril, pour un périple de 9'000 milles (14'484,1 kilomètres), et ont dû faire face pendant leur navigation à des tempêtes violentes et à la faim.

Ewan est même passé par-dessus bord avant d'être repêché, tandis que la fratrie luttait contre l'épuisement et craignait de manquer de nourriture.

«Nous avons dû ramer à trois pour naviguer à travers la barrière de corail (située à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes du Queensland, ndlr), où nous avons dû nous éloigner des zones de navigation et affronter de terribles vents contraires», ont précisé les frères, pour qui rien n'a été gagné jusqu'au bout.

«Je n'avais jamais fait quelque chose d'aussi difficile, raconte Ewan. Il y a eu d'innombrables revers à surmonter, certains nous laissant perdus, mais nous nous sommes toujours soutenus les uns les autres».

À travers leur organisation, la Fondation MacLean, le but du voyage était de lever des fonds afin de financer des projets d'accès à l'eau potable à Madagascar.

Au début de l'année, le Lithuanien Aurimas Mockus, parti en solitaire pour tenter de réaliser cette aventure, avait dû baisser pavillon, piégé dans le cyclone tropical Alfred.