Quel plus bel endroit que l’Arc de Triomphe, monument historique et point culminant de la plus belle avenue du monde, pour accueillir pour la 1ere fois en France les Agitos, symboles des Jeux Paralympiques !



Produits en France en acier 100% recyclé par ArcelorMittal, ils… pic.twitter.com/tR99ViWbQJ