  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vuelta Juan Ayuso en remet une couche, Jonas Vingegaard reste en rouge

ATS

4.9.2025 - 18:12

L'Espagnol Juan Ayuso, qui avait déjà gagné la 7e étape, a remporté mercredi à Los Corrales de Buelna la 12e étape du Tour d'Espagne. Jonas Vingegaard reste quant à lui en tête du général.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.09.2025, 18:12

04.09.2025, 19:42

Largué au classement général où il pointait à plus d'une heure du Danois au départ jeudi, Juan Ayuso a devancé au sprint son compatriote et compagnon d'échappée Javier Romo. La 3e place de l'étape est revenue au Français Brieuc Rolland (à 13''), alors que le Thurgovien Stefan Küng s'est classé 21e à 1'36.

Vuelta. Lâché et critiqué la veille, Ayuso fait taire ses détracteurs

VueltaLâché et critiqué la veille, Ayuso fait taire ses détracteurs

Jonas Vingegaard est arrivé au sein du peloton plus de six minutes après le vainqueur du jour. Le Danois conserve ainsi le maillot rouge de leader, à la veille de l'étape reine comprenant l'ascension et l'arrivée au sommet de l'Angliru, un col hors catégorie redouté par tous les coureurs.

Deuxième du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard abordera cette 13e étape avec une marge de 50 secondes sur son dauphin, le Portugais João Almeida. Troisième du général, le Britannique Tom Pidcock, leader de la formation helvétique Q36.5, pointe quant à lui à 56 secondes du favori de cette Vuelta.

La réaction d’Ayuso

Les prétendants au général ont laissé l'initiative aux coureurs moins bien classés jeudi. Les deux Suisses, Stefan Küng et Fabio Christen, faisaient partie d'une première grande échappée dont il ne restait plus qu'Ayuso et Romo après la dernière ascension. Les deux Espagnols se sont départagés au sprint.

A ce petit jeu-là, Juan Ayuso a nettement dominé Javier Romo pour offrir à son équipe UAE sa cinquième victoire d'étape dans cette Vuelta. Il a donc parfaitement réagi après l'annonce en début de semaine de son prochain départ de la formation dirigée par le Tessinois Mauro Gianetti.

«Notre pays proteste plus». L'ampleur des manifestions secoue la Vuelta

«Notre pays proteste plus»L'ampleur des manifestions secoue la Vuelta

Les plus lus

Trump veut placer ses hommes à la Fed : vers une dérive institutionnelle ?
Un chirurgien qui a provoqué sa propre amputation condamné
Un Suisse parmi les morts déjà identifiés à Lisbonne