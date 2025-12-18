La finale de la Coupe du monde revient sur les bords du Rhin.

Steve Guerdat concourra-t-il encore en 2028 ? (archives) ats

Keystone-SDA ATS

Les cavaliers se mesureront du 5 au 9 avril 2028 à Bâle, ont indiqué les organisateurs.

La manifestation s'était déjà déroulée dans la cité rhénane cette année.