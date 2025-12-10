La saison olympique se termine prématurément pour la snowboardeuse de half-pipe Bérénice Wicki. La Bernoise s'est déchirée le ligament croisé pour la deuxième fois de l'année.
La semaine dernière, la jeune femme de 23 ans a chuté lors d'un entraînement pour la Snow League à Secret Garden en Chine. Des examens effectués en Suisse ont confirmé une déchirure du ligament croisé antérieur ainsi qu'une blessure au ménisque, a indiqué Swiss-Ski dans un communiqué.
Wicki s'était déjà déchiré le même ligament en février et avait ainsi manqué les Championnats du monde à domicile en Engadine. Selon son état actuel, elle se fera opérer dans les prochains jours.
Aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin, la Suissesse a obtenu la 7e place, ce qui lui a valu un diplôme, et a terminé 8e aux Championnats du monde de 2023 à Bakuriani.