La saison olympique se termine prématurément pour la snowboardeuse de half-pipe Bérénice Wicki. La Bernoise s'est déchirée le ligament croisé pour la deuxième fois de l'année.

Bérénice Wicki s'est déchirée le ligament croisé pour la deuxième fois de l'année. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La semaine dernière, la jeune femme de 23 ans a chuté lors d'un entraînement pour la Snow League à Secret Garden en Chine. Des examens effectués en Suisse ont confirmé une déchirure du ligament croisé antérieur ainsi qu'une blessure au ménisque, a indiqué Swiss-Ski dans un communiqué.

Wicki s'était déjà déchiré le même ligament en février et avait ainsi manqué les Championnats du monde à domicile en Engadine. Selon son état actuel, elle se fera opérer dans les prochains jours.

Aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin, la Suissesse a obtenu la 7e place, ce qui lui a valu un diplôme, et a terminé 8e aux Championnats du monde de 2023 à Bakuriani.