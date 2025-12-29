Le meneur de jeu des New Orleans Pelicans, Jose Alvarado, et Mark Williams, le pivot des Phoenix Suns, ont été respectivement condamnés à deux et un match de suspension par les responsables de la NBA pour s'être battus samedi soir au cours du match opposant les deux équipes.
L'incident s'est produit à deux minutes six secondes de la fin du troisième quart-temps du match, remporté par les Suns 123-114 à La Nouvelle-Orléans.
Alvarado a alors commis une faute sur Williams, qui tentait de poser un écran. Celui-ci a répondu en le poussant dans le dos, déclenchant la rage du meneur des Pelicans qui s'est jeté sur lui et lui a asséné des coups de poing. Williams a répliqué avant de s'éloigner.
Les deux joueurs ont été exclus après cette brève bagarre.
Alvarado ne disputera pas les deux prochains matches des Pelicans, lundi à domicile contre les New York Knicks puis mercredi à Chicago, et Williams ne sera pas du voyage des Suns à Washington lundi.