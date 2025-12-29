Le meneur de jeu des New Orleans Pelicans, Jose Alvarado, et Mark Williams, le pivot des Phoenix Suns, ont été respectivement condamnés à deux et un match de suspension par les responsables de la NBA pour s'être battus samedi soir au cours du match opposant les deux équipes.

Look at Jordan Poole’s face when Jose Alvarado punches Mark Williams 😂😂😂 pic.twitter.com/5Pva2MJFUH — Hater Report (@HaterReport_) December 28, 2025

Agence France-Presse Melchior Cordonier

L'incident s'est produit à deux minutes six secondes de la fin du troisième quart-temps du match, remporté par les Suns 123-114 à La Nouvelle-Orléans.

Alvarado a alors commis une faute sur Williams, qui tentait de poser un écran. Celui-ci a répondu en le poussant dans le dos, déclenchant la rage du meneur des Pelicans qui s'est jeté sur lui et lui a asséné des coups de poing. Williams a répliqué avant de s'éloigner.

Les deux joueurs ont été exclus après cette brève bagarre.

Alvarado ne disputera pas les deux prochains matches des Pelicans, lundi à domicile contre les New York Knicks puis mercredi à Chicago, et Williams ne sera pas du voyage des Suns à Washington lundi.